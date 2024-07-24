我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

冷眼集/核電廠氣渦輪機改服常備役 缺電瞞不住

冷眼集
凱米颱風前夕，氣溫飆高，帶動23日瞬間用電量攀升，台電啟動核二氣渦輪機組上場救援。圖為核二廠外觀。（本報資料照片）
凱米颱風前夕，氣溫飆高，帶動23日瞬間用電量攀升，台電啟動核二氣渦輪機組上場救援。圖為核二廠外觀。（本報資料照片）

凱米颱風前夕用電創下歷史次高，湊巧林口、大潭機組故障，台電水力機組全開，同時開動核二氣渦輪機組，連除役的大林5號機組也上場救援，被網友質疑「偷開」；台電說明，為考量輸電安全才「適時」啟動核二氣渦輪機組。但問題是，核電廠氣渦輪機組要經常性擔綱發電，甚至例外變成常態，民進黨政府還能掩飾缺電的事實嗎？

22日下午全台尖峰負載4119.1萬瓩，創下歷史次高。不巧的是，林口1號機發生破管，大潭電廠5之1、8號機也出現故障，北部瞬間少掉170萬瓩電力。台電除了中電北送，也緊急發動核二廠氣渦輪機組搶救，水力機組也都滿載發電。有網友發現，上周測試的大林5號機也啟動送電，但官網並未說明測試，有「偷開」送電之嫌，但22日晚尖峰即時容量還是一度跌到6％以下，可說是有驚無險。

台電解釋，22日林口1號機因爐管材質高溫劣化進行檢修，大潭GT5-1號機部分設備需更換，大潭GT8-1號機則進行鍋爐安全性檢查。由於均為北部電源，影響地區供電能力，致中電北送達警戒值，為維持供電穩定，因此啟動核二廠氣渦輪機組。

至於大林5號機，台電稱機組除役後轉備用機組，是為了因應天災、國安及突發性事件臨時緊急因應措施，與備用機組定期測試以維持可用狀態不同，並非「偷開」機組送電。

台電的說法和外界的認知有些差距，「破管」被台電說是爐管高溫劣化，「故障」則改為部分設備更換、鍋爐安全檢查，用詞聽起來不是那麼緊急，也不像突發狀況，更像是例行的檢修。

但問題是，夏日高溫是用電高峰，台電卻要挑這個時候進行設備更換、鍋爐安全檢查，以至於搞到地區用電吃緊，必須水力機組全開，核電廠氣渦輪機組也得上陣救援，不是很奇怪嗎？台電到底是在演那齣？

擺在眼前的事實是，台電機組狀況頻仍是供電捉襟見肘的主因，而其更根本的問題就是台電基載電力不夠穩定。台電核能機組依序除役，增加供電的不穩定性，以至於燒柴油的核二廠氣渦輪機組都改服「常備役」，連一向為民進黨服務的監察委員都看出問題，台電又怎能自欺欺人？ 

監察院去年發布五一三停電事故糾正案文，指台電為緩解供電壓力，調度運轉核二、核三廠氣渦輪機機組及實施需量競價措施，但氣渦輪機機組主要作為核電廠的緊急電源，然而2020年至2022年10月，共有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，儼然例外變常態，台電應檢討改進。

台電改變氣渦輪機機組的角色，癥結在於民進黨的能源政策出問題。核能機組依民進黨非核家園目標依序停機除役，每當有核能機組除役，台電總是樂觀評估，指新增的機組的容量大於退役的機組，但事實上台電每天都忙著調頭寸，要不就動核電廠氣渦輪機機組的腦筋，例外變常態，若有再大的例外，牛棚還剩誰？  （轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

民進黨 高溫

上一則

空服員罷工17天 長榮航求償失敗

下一則

爆潘孟安住光電集團豪宅 王鴻薇判賠

延伸閱讀

昨用電飆史上次高 台電偷開大林五號救援

昨用電飆史上次高 台電偷開大林五號救援
大熱天用電凶備轉容量剩5％ 大林電廠除役機組救援

大熱天用電凶備轉容量剩5％ 大林電廠除役機組救援
台電缺工要移工 勞長：先改善勞動條件

台電缺工要移工 勞長：先改善勞動條件
台灣核電廠不延役 媽寶綠電應檢討

台灣核電廠不延役 媽寶綠電應檢討

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
文化大學社科院講座教授楊永明。(聯合報系資料照片)

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

2024-07-17 00:20
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42
國民黨立委馬文君。（圖／立委馬文君提供）

川普要台灣付保護費 藍委：估吃掉台灣一半歲入

2024-07-20 04:03

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選