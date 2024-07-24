冷眼集/核電廠氣渦輪機改服常備役 缺電瞞不住

凱米颱風前夕，氣溫飆高，帶動23日瞬間用電量攀升，台電啟動核二氣渦輪機組上場救援。圖為核二廠外觀。（本報資料照片）

凱米颱風前夕用電創下歷史次高，湊巧林口、大潭機組故障，台電水力機組全開，同時開動核二氣渦輪機組，連除役的大林5號機組也上場救援，被網友質疑「偷開」；台電說明，為考量輸電安全才「適時」啟動核二氣渦輪機組。但問題是，核電廠氣渦輪機組要經常性擔綱發電，甚至例外變成常態，民進黨 政府還能掩飾缺電的事實嗎？

22日下午全台尖峰負載4119.1萬瓩，創下歷史次高。不巧的是，林口1號機發生破管，大潭電廠5之1、8號機也出現故障，北部瞬間少掉170萬瓩電力。台電除了中電北送，也緊急發動核二廠氣渦輪機組搶救，水力機組也都滿載發電。有網友發現，上周測試的大林5號機也啟動送電，但官網並未說明測試，有「偷開」送電之嫌，但22日晚尖峰即時容量還是一度跌到6％以下，可說是有驚無險。

台電解釋，22日林口1號機因爐管材質高溫 劣化進行檢修，大潭GT5-1號機部分設備需更換，大潭GT8-1號機則進行鍋爐安全性檢查。由於均為北部電源，影響地區供電能力，致中電北送達警戒值，為維持供電穩定，因此啟動核二廠氣渦輪機組。

至於大林5號機，台電稱機組除役後轉備用機組，是為了因應天災、國安及突發性事件臨時緊急因應措施，與備用機組定期測試以維持可用狀態不同，並非「偷開」機組送電。

台電的說法和外界的認知有些差距，「破管」被台電說是爐管高溫劣化，「故障」則改為部分設備更換、鍋爐安全檢查，用詞聽起來不是那麼緊急，也不像突發狀況，更像是例行的檢修。

但問題是，夏日高溫是用電高峰，台電卻要挑這個時候進行設備更換、鍋爐安全檢查，以至於搞到地區用電吃緊，必須水力機組全開，核電廠氣渦輪機組也得上陣救援，不是很奇怪嗎？台電到底是在演那齣？

擺在眼前的事實是，台電機組狀況頻仍是供電捉襟見肘的主因，而其更根本的問題就是台電基載電力不夠穩定。台電核能機組依序除役，增加供電的不穩定性，以至於燒柴油的核二廠氣渦輪機組都改服「常備役」，連一向為民進黨服務的監察委員都看出問題，台電又怎能自欺欺人？

監察院去年發布五一三停電事故糾正案文，指台電為緩解供電壓力，調度運轉核二、核三廠氣渦輪機機組及實施需量競價措施，但氣渦輪機機組主要作為核電廠的緊急電源，然而2020年至2022年10月，共有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，儼然例外變常態，台電應檢討改進。

台電改變氣渦輪機機組的角色，癥結在於民進黨的能源政策出問題。核能機組依民進黨非核家園目標依序停機除役，每當有核能機組除役，台電總是樂觀評估，指新增的機組的容量大於退役的機組，但事實上台電每天都忙著調頭寸，要不就動核電廠氣渦輪機機組的腦筋，例外變常態，若有再大的例外，牛棚還剩誰？ （轉載自聯合新聞網「重磅快評」）