台將全面解禁日福島食品 消基會反對

台食藥署預告即將全面開放日本福島五縣食品。 （記者許正宏／攝影）

日本 三一一大地震發生逾10年，行政院在2022年2月宣布，解禁 日本福島等五縣食品進口，從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，衛福部食藥署23日預告日本食品輸入管制，再次調整日本食品輸入的管制措施，日本境內仍限制流通產品仍維持禁止輸入台灣，原先被視為輻射食物的福島五縣產品則可輸台，等同於全面開放。

食藥署副署長林金富表示，原有53國家地區對於日本食品採取管制措施，目前僅剩中國、韓國、俄羅斯及台灣尚未完全開放，台灣限制進口範圍為「日本國內限制流通產品，及福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜」，在參考國際作法，23日預告了相關日本食品輸入管制措施。

林金富指出，調整後三大重點為「仍維持禁止日本國內限制流通產品品項輸台」、「福島五縣所有產品輸入時，須檢附產地證明及輻射檢測 證明等雙證，並於邊境逐批檢驗」、「維持自日本所有輸入產品，均須檢附產地證明」；草案預告期間共計60天，食藥署將蒐集各界意見。

對此，中華民國消費者文教基金會董事長吳榮達持反對意見，他表示，目前尚未全面開放的國家均是位於日本周遭的國家，之所以繼續管制，代表對相關食品是否危及人體安全健康，仍有疑慮，為國人健康安全著想，反對開放、解禁。

衛福部統計，自2022年2月21日起至今年6月30日止，福島五縣開放品項均採雙證管理，並逐批輻射檢驗，數量達1萬2724批；非福島五縣採雙證管理的產品輻射檢驗共1517批，結果均符合台灣標準；統計從2011年3月11日日本發生福島核電廠事件後，13年來台灣在邊境檢驗輻射23.5萬餘批，檢測結果均符合台灣標準及日本標準，不合格率為0。