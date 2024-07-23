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再生能源進度延遲 對綠能沒信心 逾6成民眾挺核電

台灣新聞組／台北23日電
台灣永續能源研究基金會(TAISE)22日公布最新民調，逾6成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略。圖為墾丁核三廠。(本報資料照片)
台灣永續能源研究基金會(TAISE)22日公布最新民調，逾6成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略。圖為墾丁核三廠。(本報資料照片)

總統府「國家氣候變遷對策委員會」將於後天舉行首次會議，台灣永續能源研究基金會(TAISE)昨天公布最新民調，逾6成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略，較去年增加5.7個百分點，更有逾半民眾認為應啟動核四、近5成民眾支持核三延役。

本報系聯合報報導，TAISE董事長簡又新昨舉行記者會，並公布「2024台灣電力使用與能源轉型民意調查報告」。由於他身兼氣候變遷委員會顧問，選在委員會議召開前發布民調，備受關注。

簡又新表示，所有的能源政策很難沒有民意支持，他相信賴清德總統召開氣候變遷委員會，最主要目的是要廣納民意，作為未來國家政策發展參考。

氣候變遷委員會中，副召集人、行政院副院長鄭麗君曾公開表示政府會依法朝非核家園邁進，另一位副召集人、和碩董事長童子賢，以及另一位顧問、中研院前院長李遠哲都曾表示，應從科學角度討論核電，核電有助淨零。加上昨天這份民調，外界解讀，氣候委員會中支持核能的聲浪將大於反核，是否牽動能源政策發展值得關注。

TAISE調查顯示，多數民眾支持再生能源和核能發電，反對化石燃料，其中超過6成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略，分別有43.6%受訪者表示支持、19.5%非常支持，合計63.1%，較去年成長5.7個百分點。

具體策略上，受訪者對於發展核電具體作法選項中，支持比率由高至低依序為核四啟動、核三延役、核一核二重啟、現有核電場址增建核電機組、小型模組化核反應爐、新場址增建核電機組。

儘管政府宣示2030年再生能源發電占比要達27%至30%，但民眾對當前再生能源發電的信心不足，百分之40.7%受訪者認為不可能達成，更有13.2%認為非常不可能達成。

台北中國時報報導，有6成以上民眾支持核電作為2050淨零的因應策略，專家分析，政府推動再生能源進度延遲，民眾信心不足，更傾向關注核電。

台灣經濟研究研五所前所長楊豐碩分析，IT、AI產業近年蓬勃發展，然政府推動再生能源，因新冠肺炎疫情、近年通膨被延遲，使民眾對相關政策信心不足，進而更關注核電。

氣候變遷 AI 民調

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