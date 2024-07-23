國際數奧 台灣獲2金2銀2銅 排名第11名

台灣參加2024年第65屆國際數學奧林匹亞競賽，獲2金2銀2銅佳績。代表隊學生（左起）張庭瑋、張齊安、許孟哲、李天輝、江恩驊、卓育安。(圖／教育部提供)

我國參加由英國主辦的2024年第65屆國際數學奧林匹亞競賽，21日傳來捷報，在108個國家、609名參賽學生中，6名代表參賽學生獲2金2銀2銅佳績，國際排名第11名，其中以高雄中學二年級學生李天輝成績最佳，獲金牌獎、個人排名第29名。

本次數奧代表隊由國內大學超過20名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國1855名學生中選出6名學生代表參賽。除李天輝外，其他獲獎的同學包含獲得金牌的卓育安，獲得銀牌的張庭瑋、江恩驊，以及獲得銅牌的張齊安、許孟哲，都是建國中學學生。

李天輝表示，從小就對數學很有興趣，上了高中之後開始接觸數奧、希望能當上國手，但高一時因實力太弱，連選訓都進不去，從此發憤圖強、大量練習題目，終於成功當上國手。李天輝的老師也說，他從高二開始漸漸表現出在數學競賽的天分，但即使有天分也不斷精進自己，對每一場競賽都全力以赴。建中的張庭瑋去年拿下資訊奧林匹亞銀牌，獲得保送台大資工系的資格，今年在數奧奪牌後成雙料銀牌得主。

代表隊由陽明交通大學副教授高竹嵐，及清華大學數理教育研究所副教授陳正忠擔任領隊及副領隊，台灣師範大學副教授林延輯、兩屆數奧銅牌得主鄭天盛及曾獲數奧銀牌、銅牌的吳尚昱，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。