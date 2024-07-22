陽明交大團隊成功發射Asfaloth火箭 太空探索新里程

國立陽明交通大學航太系統與流體力學實驗室21日清晨6時6分屏東旭海科研火箭發射場執行Asfaloth火箭的第一次飛試任務（Launch-1），成功發射。（圖／國家太空中心提供）

陽明交通大學航太 系統與流體力學實驗室 （Aerospace Systems & Aerodynamics Research, ASARe, 阿莎力），21日清晨6時6分在屏東旭海科研火箭發射場執行Asfaloth火箭的第一次飛試任務（Launch-1），火箭推力約1000公斤，燃燒約10秒，推進約5秒，總衝約為50000牛頓·秒，射高約3000公尺，成為陽明交大邁向太空 探索的新里程碑。

來源：聯合新聞網

ASARe團隊指導助理教授陳竺博淵說，這次發射任務結合三個團隊共約25人，包含ASARe、前瞻火箭研究中心ARRC，與微機電伺服控制實驗室MSCL。ASARe主導執行箭體系統整合與發射塔設計，ARRC提供HTTP-3A第一節的主力引擎「蛇鷹混合火箭引擎」，MSCL提供傳輸航電系統。此次任務是蛇鷹混合火箭引擎首度飛試，成為HTTP-3A雙節火箭飛試的前哨站。

國立陽明交通大學航太系統與流體力學實驗室，21日清晨6時6分在屏東旭海科研火箭發射場執行Asfaloth火箭的第一次飛試任務（Launch-1），成功發射。（圖／國家太空中心提供）

陳竺博淵說，Asfaloth火箭長5.2公尺、直徑26.5公分，重190公斤。ASARe團隊指導助理教授陳竺博淵說，此次飛試裝填燃料僅全型火箭的三分之一，推進約5秒，射高約3000公尺。未來全型火箭發射擬推進15秒，射高10公里，進行飛試。

負責系統工程的學生、陽明交大機械工程系碩士班三年級王明皓說，執行任務最困難的點是火箭系統複雜度高，有很多小問題可能引發較大問題，系統整合是最困難。

ASARe團隊表示，Asfaloth取自小說「魔戒」中的精靈馬，下一次飛試任務預計將搭載名為AsyncELF的科學酬載穿越音障。（ELF正好為英文精靈之意）

陽明交大目前有三支火箭團隊，研發不同類型火箭。ARRC前瞻火箭研究中心以研製具導控能力的科研火箭為目標（目標射高100公里），ASARe為不具導控能力科研探空火箭（射高100公里以內），及Formosan Fox團隊以比賽型火箭為主。

國科會表示，太空產業近年蓬勃發展，台灣有資通訊、半導體、精密機械產業優勢，成為進軍國際供應鏈 的利基。國家太空中心TASA過去30餘年執行衛星計畫，充分掌握衛星研製、整測、操控能力，去年再啟動入軌火箭研製計畫，期待掌握發射技術，提升衛星計畫自主性。為此，持續透過委託學界執行科研火箭計畫，以培育相關領域人才。

為使台灣學研界有合法安全的火箭發射場域，國科會在屏東旭海設置「短期科研探空火箭發射場域」，由TASA辦理審查使用申請及營運管理，迄今已發射陽明交大HTTP-3A S2、成功大學兩節式混合火箭、淡江大學淡江一型火箭、Jessie火箭、逢甲大學SHSR-Aero1，Asfaloth為該場域啟用以來發射的第六支科研探空火箭。