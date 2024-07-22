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「生孩子賺錢沒什麼不對」 台救生育擬每胎每月補助3萬

記者李樹人、沈能元、李青縈、韋麗文、周佩怡／台北22日電
行政院政務委員陳時中表示，「透過生孩子賺錢，這並沒有什麼不對。」，他說「養兒育女是為國家所用」，孩子長大後，工作賺錢繳稅金、維持國家競爭力及生產力，政府理應支付這筆錢。（記者林俊良／攝影）
行政院政務委員陳時中表示，「透過生孩子賺錢，這並沒有什麼不對。」，他說「養兒育女是為國家所用」，孩子長大後，工作賺錢繳稅金、維持國家競爭力及生產力，政府理應支付這筆錢。（記者林俊良／攝影）

少子化已成國安危機，「健康台灣推動委員會」副召集人、政務委員陳時中接受本報系聯合報專訪時表示，政府正研擬補助獎勵措施，每生育一個寶寶，每月補助3萬（台幣，下同，約915美元），直到念幼兒園為止，預估每年約需近500億元經費，「生養孩子，還可賺錢，對於年輕世代來說，應該具有相當大的吸引力。」

「透過生孩子賺錢，這並沒有什麼不對。」陳時中說，以前傳統觀念為「養兒防老」，但這愈來愈不切實際，應該換一個想法，「養兒育女是為國家所用」，孩子長大後，工作賺錢繳稅金、維持國家競爭力及生產力，政府理應支付這筆錢。

經濟壓力沉重，是造成台灣人不敢生的主要原因。陳時中表示，以往政府補貼政策不夠直接，如果補的金額夠多，且直接發放至個人銀行帳戶，讓人覺得有賺頭，就能刺激生育率。

以匈牙利為例，原本也處於少子化危機，生育率僅1.1，與台灣差不多，實施現金補貼後，生育率明顯回溫，近幾年回升至1.6。該國作法為新婚夫妻可向政府借一筆錢（約台幣110萬元），如生第一個寶寶，可停止付利息，生第二個孩子，本金立刻減半，只須還55萬，生了第三個寶寶，這筆錢就不用歸還。

為此，「健康台灣推動委員會」正著手規畫獎勵措施，生育一個寶寶每月補貼3萬元。陳時中表示，台灣一年約有13萬名新生兒，初估每月約需39億元，一年則編列近500億元預算，看似金額龐大，但如以國際組織建議育兒應占國內生產毛額2%計算，在台灣等於是2000億元，這筆經費還不到建議金額的四分之一。

陳時中表示，為了讓家長將3萬元補助金用於孩子身上，將嚴格限制其中2萬元的使用範圍，必須用於托育及購買幼兒營養用品或是其他育兒所需。

除了現金補貼3萬元，「健康台灣推動委員會」另一項刺激生育率的措施為成立「臨時救援的托育平台」，陳時中表示，許多寵物店都提供貓狗暫時寄養服務，但現在育兒父母如果臨時有事，很難找到可託之人，寶寶好像還不如貓狗。為此，政府將成立媒合服務平台，號召退休老師參與這項鐘點工作，一旦官方版托育平台運作後，家長就可擁有屬於自己的喘息時間，不再讓女性覺得為了照顧幼兒，人生被綁住了。

陳時中 寵物 預算

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