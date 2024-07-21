南海熱帶低壓恐成颱 輕颱凱米增強中 周三對台影響最大

吳德榮說，最新「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，南海「熱帶低壓」發展緩慢，今有成颱機率，朝海南島前進，對台無影響；輕颱「凱米」在菲律賓東方海面，逐漸增強，向西北轉偏北前進，關鍵在未來路徑，若是偏在系集平均(黑點線)左側則威脅加鉅，反之則減輕(右圖)。(取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄)

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，南海的「熱帶低壓」發展緩慢，今仍有成颱的機率，朝海南島前進，對台無影響；輕颱「凱米」在菲律賓東方海面，逐漸增強，向西北轉偏北前進，周二在台灣東方海面時，已為「中颱」、暴風半徑220公里，且將持續增強擴大，通過宮古、石垣附近，轉向西北進入台灣北方海域。

吳德榮指出，「凱米」伴隨的風雨不可小覷。關鍵在於未來路徑，若是偏在系集平均(黑點線)左側則威脅加鉅，反之則減輕，有極大差別，但周三、周四影響最大。由於主、客觀的預報資料，皆無法避免持續調整，需於何時發布何種警報？各地又會有多大的風雨？有不確定性！若不斷改口、徒然降低可信度，不如繼續觀察。

吳德榮說，今、明兩天台灣空氣偏暖，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫 」，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害；花、東偶有局部短暫陣雨的機率，午後近山區有局部陣雨或雷雨，並影響少部分平地，仍有局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)的機率。