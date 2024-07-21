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巴黎奧運開幕式 戴資穎、孫振共同掌旗

記者劉肇育／台北21日電
中華奧運羽球隊20日啟程巴黎前在機場合影，其中擔任掌旗官之一的戴資穎（右三）戴著帽子只露出小臉。(記者季相儒／攝影)
中華奧運羽球隊20日啟程巴黎前在機場合影，其中擔任掌旗官之一的戴資穎（右三）戴著帽子只露出小臉。(記者季相儒／攝影)

巴黎奧運即將在台灣時間27日（當地時間26日）舉行開幕式，體育署20日也公布中華代表團今年開幕式掌旗官，將由羽球一姊戴資穎與霹靂舞好手孫振共同擔任，兩人將攜手帶領台灣代表團昂揚入場。

上屆東京奧運開幕式台灣由舉重好手郭婞淳及網球名將盧彥勳擔任掌旗官，今年巴黎奧運掌旗官也在20日揭曉，將繼續維持一男一女搭檔模式，由最後一次參賽的戴資穎與奧運菜鳥孫振扛下掌旗重任。

體育署長鄭世忠表示，本屆奧運開幕典禮掌旗官人選，主要考量戴資穎的國際知名度及在台灣具有高人氣，孫振則是台灣首位在奧運新興運動種類霹靂舞取得參賽資格的選手，另一方面也顧及兩位選手在開幕式隔日的賽程安排，在不影響選手備戰前提下，決定掌旗官由戴資穎及孫振共同擔任。

第四度參與奧運會的戴資穎，上屆東京奧運在女單賽事拿下一面銀牌，創下個人生涯最佳成績，而今年奧運會也將是她最後一次參賽，在體育署的邀約下她也對於擔任掌旗官表達高度意願，不過如開幕隔日就有賽程，體育署將會再徵詢其他人選，讓戴資穎養精蓄銳做好充足準備。

至於今年巴黎奧運首度將霹靂舞列入正式比賽就取得參賽資格的孫振，對於個人首次奧運會就肩負起掌旗重任，讓他直言在接獲通知時有點「錯愕」，「因為比我更有經驗的人大有人在，我又算是一個奧運菜鳥，當然能有這個機會是很榮幸的，畢竟霹靂舞是第一次進到體育的視野裡，可能這次巴黎的文化奧運也有一點點關聯性，所以決定讓霹靂舞者來擔任掌旗官，雖然手可能會很痠，但我一定會好好把旗子揮好的」。

羽球隊在20日也與拳擊隊一同啟程前往巴黎，談到將第三度參加奧運，羽球一哥周天成說：「準備了很久，希望自己可以有很好水準和發揮，感謝主第三次給我去奧運的機會，還是在最後一刻拿到門票，一定會全力以赴」。

巴黎奧運 戴資穎 羽球

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