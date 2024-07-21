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政治操作?閩南語認證考試更名「台灣台語」

記者許維寧／台北21日電
教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」。(本報資料照片)
教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」。(本報資料照片)

台灣教育部近日公告修法，擬將「閩南語」語言能力認證考試，更名為「台灣台語」語言能力認證考試，書面用語規範優先使用台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語等，有網友酸難道國語要叫「台灣國語」嗎？

學者則認為，閩南語單獨列為台語恐有爭議。但學者認為，若以國家語言法的角度觀之，閩、客、原住民語等已是公認的國家語言，閩南語單獨列為台語恐有爭議；更有教授指此舉是欲蓋彌彰，背後的政治用意昭然若揭。

民進黨籍立委陳培瑜6月於立法院教育文化委員會上指出，文化部長李遠、教育部國教署長彭富源均稱輝達執行長黃仁勳在台灣台說「台語」，但教育部卻遲遲不正名，要求應於課綱外書面資料或教育活動正名為台語。

教育部近日公告閩南語語言能力認證考試規費收費標準第二條修正草案，指出因配合政院國家語言發展報告和函示，推動國家語言一致性，書面用語規範優先使用台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、台灣手語等。因此配合將閩南語修正為台灣台語，屆時考試將改為「台灣台語語言能力認證考試」。

但一名台師大教授直言，若放在國家語言發展法的框架下，客語、閩南語、原住民語等都是已是國家語言，為何單獨閩南語可獨立稱作台語、台灣的語言，確實不太合理，也可能在族群間釀成爭議。

嘉義大學應用歷史系主任吳昆財則批評「欲蓋彌彰、徒勞無功、居心叵測」。吳表示，建議政府應務實不務虛，通稱為閩南語最適宜。全世界數千萬人使用閩南語，如在新加坡當地便稱新加坡閩南語，沒有人認為有政治意涵，為何在台稱閩南語就有政治意味，改為台灣台語可說是欲蓋彌彰。

原住民 教育部 新加坡

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