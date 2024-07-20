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憂毀保育區 環團：四接不該都更海洋生態

記者許維寧、宋原彰／台北20日電
守護外木山行動小組邀中研院團隊潛至四接實際填海預定地進行生態調查，發現沙地上有許多魚苗。(圖／守護外木山行動小組提供)
守護外木山行動小組邀中研院團隊潛至四接實際填海預定地進行生態調查，發現沙地上有許多魚苗。(圖／守護外木山行動小組提供)

基隆協和電廠四接2.0方案至3.0東移方案，均選定基隆外木山海岸與海域作為填海預定地，守護外木山行動小組昨展示調查影片，指團隊親自下海赴填築區拍攝，在沙地上探索到高鰭蛇鰻、秋姑魚以及眾多魚苗。基隆市野鳥學會常務理事鄭暐強調，天然氣僅是能源轉型路上的過渡方案，沒有理由永久都更海洋生物的家園。

行動小組邀中研院團隊潛至實際填海預定地進行生態調查。鄭暐指出，團隊下潛至填築區，20公尺樣區海下礁岩明顯可見珊瑚附著，多是魚苗的育幼場；十公尺樣區多數為沙地，其中可探索到高鰭蛇鰻以及為數眾多的魚苗、沙姑、覓食的花蟹等生物，且可見數個沙丘，均為生物棲息地。

中研院生物多樣性研究中心研究員博士陳昭倫表示，外木山海域的珊瑚群聚是北台灣狀況最好的生態系，與珊瑚群接鄰的沙地，則提供生物覓食、躲避掠食者以及居住環境。看似荒蕪的沙丘，其實對外木山珊瑚群格外重要。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，四接填海預定地無論是2.0或3.0方案，均完全和基隆市水產動植物保育區重疊，當地包括綿長自然海岸線，若水泥化，對生態衝擊不言而喻。

對此，台電發言人副總蔡志孟表示，樂見環團不要再用形容詞來描繪外木山海域的生態，而以科學調查結果對話，台電有長達八年，包含四季的協和海域生態調查，測點有20多個，次數十多次，評估未來四接啟用後仍能保留生態現狀。

至於四接環評何時召開審查？環境部長彭啟明表示，台電正依書面及現勘意見蒐集補充資料，目前還未送至環境部，補件期限到7月底，之後才會召開環評。

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