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兒盟調查：平均10歲有手機 逾8成有社群恐慌

記者葉冠妤／台北20日電

兒福聯盟昨公布「台灣兒少社群媒體影響概況」調查報告，發現台灣兒少平均十歲就擁有專用手機，高達九成五的兒少在使用社群媒體，平均每天使用逾四小時，假日更長達七小時；調查也發現，逾兩成兒少沉迷社群，情況比國外嚴重，更有逾八成出現社群恐慌狀況，程度比疫情期間更嚴重。

據兒盟調查，兒少每周平均花費35.2小時在社群媒體上，假日平均一天使用七小時；超過五成六的兒少曾在網路有過負向經驗，除了曾與同學或朋友吵架，二成七皆曾收到假訊息、二成五看到不符合年齡的廣告，二成收到色情影音或訊息。

兒盟說，本次調查對比國外研究發現，台灣兒少沉迷社群媒體的情況較其他國家更為嚴重，超過二成的兒少常因為想使用社群媒體而忽視其他活動，比國外一成三來得高。最令人擔憂的是，一成八台灣兒少表示「想花更多時間在社群媒體上，而常常感到不滿足」。

兒盟表示，反覆追求或接收各種社交資訊，可能會導致社群恐慌（Fear of missing out，簡稱FoMO），例如因害怕錯過朋友的動態而產生焦慮和不安。調查並顯示，八成三兒少至少出現一項社群恐慌徵狀，與前年調查數據相比，幾乎各項徵狀比例都上升，「有時，我覺得自己花太多時間想跟上網路流行的事物」的上升幅度更超過十個百分點。

調查也發現，近三成兒少每周使用社群媒體時間超過42小時，為社群重度使用者。兒盟分析，此群體在情緒方面出現較多警訊，其中有二成四「容易心煩或易怒」、一成九「過度憂慮不同的事情」，都高於非重度使用者。

社群媒體 疫情

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