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陽明交大團隊首度在台發射火箭 Asfaloth周日挑戰升空

記者許維寧／台北即時報導
ASARe Lab去年執行平流層氣球任務，首度在飛行中捕捉地球曲率的壯觀畫面。(陽明交大提供)
ASARe Lab去年執行平流層氣球任務，首度在飛行中捕捉地球曲率的壯觀畫面。(陽明交大提供)

2020年，國立陽明交通大學機械工程系陳竺博淵助理教授成立阿莎力（ASARe, Aerospace Systems & Aerodynamics Research）實驗室，近年陸續完成數起太空探索任務並籌備Asfaloth 探空火箭系統發射，將於明日(21)舉行首次發射任務。

陽明交大指出，本次發射任務Launch-1是阿莎力天空之旅的重要一環，首飛任務結合了以《魔戒》精靈馬命名、與台灣太空中心TASA合作開發的科研探空火箭Asfaloth，以及以Autodesk Fusion 360為雲端架構的火箭設計和任務指揮中心AFS（Aerospace Fusion Studio），展現技術能力並為科學探索奠基。

Launch-1團隊來自陽明交大機械系和太空系統工程研究所，成員包含ASARe Lab、前瞻火箭研究中心ARRC和微機電伺服控制實驗室MSCL。

陽明交大指出，本次發射還包括ARRC 1300kgf蛇鷹混合火箭引擎的首次飛行，整體系統具前瞻性且複雜性高，目標是盼火箭安全飛離發射塔，額外目標是達到3000公尺最高飛行點，並於飛行中數據傳輸。

陽明交大表示，該計畫深受諾貝爾獎得主理查德・費曼（Richard Feynman）的啟發，費曼曾表示：「科學是一場非凡的冒險。」探索、追求冒險的精神持續推動團隊的天空之旅，希望一同為太空任務鋪路，成為國內太空探索工程的助燃劑。

2020年阿莎力實驗室成立，2022年從旭海發射測風高空氣球，同年研究室團隊首度參與世界最大大學火箭競賽美國太空港盃（Spaceport America Cup），並創立Formosan Fox火箭賽隊。2023年與馬來西亞合作完成平流層氣球任務，在飛行中成功捕捉地球曲率的壯觀畫面；今年6月再度赴美參與2024美國太空港盃，在沙漠中成功發射並回收火箭。

科研探空火箭Asfaloth將於明日、7月21日升空。(陽明交大提供)
科研探空火箭Asfaloth將於明日、7月21日升空。(陽明交大提供)

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