陽明交大團隊首度在台發射火箭 Asfaloth周日挑戰升空

ASARe Lab去年執行平流層氣球任務，首度在飛行中捕捉地球曲率的壯觀畫面。(陽明交大提供)

2020年，國立陽明交通大學機械工程系陳竺博淵助理教授成立阿莎力（ASARe, Aerospace Systems & Aerodynamics Research）實驗室，近年陸續完成數起太空 探索任務並籌備Asfaloth 探空火箭系統發射，將於明日(21)舉行首次發射任務。

陽明交大指出，本次發射任務Launch-1是阿莎力天空之旅的重要一環，首飛任務結合了以《魔戒》精靈馬命名、與台灣太空中心TASA合作開發的科研探空火箭Asfaloth，以及以Autodesk Fusion 360為雲端架構的火箭設計和任務指揮中心AFS（Aerospace Fusion Studio），展現技術能力並為科學探索奠基。

Launch-1團隊來自陽明交大機械系和太空系統工程研究所，成員包含ASARe Lab、前瞻火箭研究中心ARRC和微機電伺服控制實驗室MSCL。

陽明交大指出，本次發射還包括ARRC 1300kgf蛇鷹混合火箭引擎的首次飛行，整體系統具前瞻性且複雜性高，目標是盼火箭安全飛離發射塔，額外目標是達到3000公尺最高飛行點，並於飛行中數據傳輸。

陽明交大表示，該計畫深受諾貝爾獎 得主理查德・費曼（Richard Feynman）的啟發，費曼曾表示：「科學是一場非凡的冒險。」探索、追求冒險的精神持續推動團隊的天空之旅，希望一同為太空任務鋪路，成為國內太空探索工程的助燃劑。