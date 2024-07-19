推動雙向交流 海基會進駐小三通「金門行政協調中心」

海基會副董事長羅文嘉20日將赴金門，參加強調「海基會進駐金門行政協調中心揭牌儀式」。（記者廖士鋒／攝影）

台灣海基會19日指出，為了兩岸不斷堆疊善意，推動健康有序的雙向交流，海基會正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉20日將出席揭牌儀式。

海基會指出，羅文嘉20日下午會於金門水頭港旅服務中心出席「海基會進駐金門行政協調中心揭牌儀式」，期間將聽取港務處小三通現況簡報、揭牌、並進行小三通通關實務考察，以及參訪水頭港旅運中心新建工程。

此外，羅文嘉將於21日上午出席在烈嶼鄉雙口海邊、習山湖紀念公園舉辦的「金廈泳渡開幕典禮」，這一活動從2009年開始，已經成為兩岸體育交流合作最具代表性的水上運動，海基會今年受邀參加開幕儀式。

公開資料顯示，「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，其設立的法規依據是「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，該中心於2000年12月26日成立，由時任行政院長張俊雄、秘書長邱義仁、大陸委員會主任委員蔡英文 、福建省主席顏忠誠等共同主持揭幕儀式，象徵小三通正式起步。

兩岸小三通因為疫情 而被迫中斷3年後，行政院已於2023年1月7日起逐步恢復小三通服務。根據內政部 統計，2023年金廈泉小三通入出境共72萬7,406人次，含國人69萬963人次、大陸地區人民及無戶籍國民（含港澳居民）3萬3,481人次及外籍人士2,962人次，與2019年COVID-19疫情前196萬1,876人次相比，已逐步回復到37%。

大陸方面的統計則顯示，今年上半年（截至6月30日），廈門至金門、泉州至金門、福州馬尾至馬祖、福州黃岐至馬祖等4條小三通客運航線共發航客船4101班次，年增124％；運送旅客60萬2548人次，年增189％。