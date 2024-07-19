在台灣吃早餐太難了 天天「選擇障礙」他推3首選

蛋餅是台灣常見的早餐選項。(聯合報系資料照)

台灣早餐店林立，中式、西式樣樣都有，網友直呼，選擇太多導致經常讓人選擇障礙，他推薦鍋燒意麵、蛋餅、飯糰等等，有人笑稱「台灣人的毛病：一天到晚就想著，早餐要吃什麼？午餐要吃什麼？晚餐要吃什麼？」

一名網友在小紅書 貼文，他表示「在台灣吃早餐太難了」，因為台灣早餐種類過多，常會引發選擇障礙，而且每一種都很好吃，所以體重也會節節攀升，他的住家附近開設一整排的早餐店，等於「走出門就飯來張口」，但還得想半天才能決定要吃什麼。

該網友說，他最喜歡吃的是鍋燒意麵，尤其是要加沙茶、蛋不熟、意麵偏硬，如果不想吃太飽的話就買蛋餅，而且連蛋餅的口味就多達數十種，或是也可以簡單吃個飯糰，只是也同樣有很多口味要選。除了早餐店外，也可以選擇便利商店。

台灣早餐常見燒餅油條加上鹹豆漿。(聯合報系資料照)

原PO表示，「我的嘴就是被這樣養出來的，越吃越刁，選擇太少就覺得不想吃，太多選擇又要想半天，你們會這樣嗎？ 你最喜歡吃哪一種？」

其他人則留言「我家早餐店的菜單牌子超大，品項有夠多」、「我最大的夢想就是老了去台灣待幾個月，吃遍台灣美食，紅茶、奶茶、便利商店，吃到吐為止」、「我每次吃早餐都是我的困擾」、「飲食方面，十多年前去的時候覺得物價高，近幾年再去時覺得又實惠又好吃，難忘台灣滷肉飯、半筋半肉牛肉麵、三杯雞、麻薯條、粿條、奶茶各種冰品」、「每次回台灣都覺得好像在養豬公，家裡下樓一整排都是賣吃的早餐到宵夜一應俱全，連回美國要買的鳳梨酥都過兩條馬路就可以買到」。