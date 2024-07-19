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地震重創太魯閣國家公園 重建3階段30億元

記者黃婉婷／台北19日電
台8線太魯閣錐麓隧道附近在0403地震後受損嚴重。(記者余承翰／攝影)
台8線太魯閣錐麓隧道附近在0403地震後受損嚴重。(記者余承翰／攝影)

太魯閣國家公園在花蓮大地震受創嚴重，目前仍封園。內政部長劉世芳昨天表示，將挹注約新台幣30億228萬元，分三階段推動太魯閣國家公園災後復建計畫。受災較輕微的天祥、太魯閣、長春祠等景點優先整修，年底有望局部開放，目標明年底全面開放，受災嚴重的砂卡礑、燕子口，則預估需七年重建。

國家公園署表示，災後復建計畫第一階段為「緊急搶修」，評估地震後太魯閣、長春祠、布洛灣、天祥、蘇花等遊憩區的地質風險，其中遊客中心、停車場、布洛灣吊橋、部分步道等區域受損相對輕微，優先辦理七案搶災復原工程，預計今年底可開放局部安全區域，目標明年底全面開放。

國家公園署表示，第二階段辦理「設施防護安全與科技防災強化」、第三階段以「提升遊憩安全及品質」為目標，因強震後地質仍未趨於穩定且地震不斷，中長期復建計畫將配合地質風險詳細評估辦理。也將評估可行路段或熱點設置監測預警設施，砂卡礑及燕子口步道受災嚴重，預計在2031年完成。

劉世芳說，花蓮專案辦公室已受理約275位民眾諮詢，申請租屋補貼已完成921件核定，累積撥款2000餘萬元；媒合租屋60件、短期安置旅宿有95戶入住，建築物弱層補強補助核定42棟。

地震前的太魯閣綠水如茵，峽谷風景秀麗。(本報資料照片)
地震前的太魯閣綠水如茵，峽谷風景秀麗。(本報資料照片)

花蓮大地震 內政部

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