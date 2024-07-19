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大熱天用電凶備轉容量剩5％ 大林電廠除役機組救援

台灣新聞組／台北19日電
天氣炎熱，加上台塑汽電共生、大潭八號機等大型機組部分故障，17日下午即時備轉容量率一度掉到5％，進入供電警戒狀態。（本報資料照片）
天氣炎熱，加上台塑汽電共生、大潭八號機等大型機組部分故障，17日下午即時備轉容量率一度掉到5％，進入供電警戒狀態。（本報資料照片）

台北市內湖前晚發生停電，受影響戶數達3279戶。台北市長蔣萬安昨天出席潮台北Trendy Taipei首波記者會受訪，對於內湖前晚停電，他說，現在這樣子停、跳電的狀況層出不窮，讓民眾人心惶惶。據了解，17日下午台電即時備轉容量率一度掉到5％，進入供電警戒狀態。

本報系聯合報報導，內湖前晚停電，民眾抱怨連連，北市議員李明賢也在臉書酸爆，又是松鼠、還是哪個小動物搞鬼嗎？許多內湖民眾抱怨「到底是缺電，還是跳電呀？」

台電表示，經調查停電原因是民權變電所TM30饋線設備故障，地下出口電纜不良，經過全力搶修，已經在當晚10時14分復電。

蔣萬安昨談到內湖停電，他說，現在這樣子停、跳電的狀況層出不窮，確實讓民眾人心惶惶；另一方面，對於產業，現在希望包括AI技術的引進、產業的進駐，中央政府應該很務實地來面對能源政策，而不應該以意識形態來考量，應擬定一個可長可久的能源政策。

另外，因台電2022年度鉅額虧損2265億元台幣（69.4億美元），監察院發函經濟部要求改正，但幫台電解釋稱，台灣能源八成為火力發電，97.3%發電燃料仰賴進口，因俄烏戰爭影響，導致國際燃料價格飆升。國民黨立委王鴻薇昨批監察院根本沒提到台電應改正錯誤能源政策，而是避重就輕幫台電卸責，是要護航前總統蔡英文的非核家園政策。

台北中國時報報導，天氣炎熱，加上台塑汽電共生、大潭八號機等大型機組部分故障，17日下午即時備轉容量率一度掉到5％，進入供電警戒狀態。「湊巧」台電將2022年除役、轉緊急備用機組的大林五號機全開，從16到18日三天內合計運轉42小時發電，加上協和燃油機組一度滿載，供電才回穩。

據指出，近日用電量高，17日當日尖峰負載為4105萬瓩，白天備轉容量率尚有10.8％，但下午4時40分，急落至5％，以供電燈號來說，已跌破6％的「供電警戒」橘燈。台電趕緊讓大林五號機全開，才勉強過關。

對此，台電辯稱，大林五號機是於7月16日早上開到17日夜間11時41分止，為每三個月一次的定期測試運轉，並非供電緊急運轉。但據了解，大林五號機不只是16、17日啟動，18日下午4時30分再度運轉，合計三天開動，共發電42小時以上。另外，協和三、四號燃油機組更一度接近滿載發電。台電主管並說，當下有些機組已經併進來，只是電力官網上來不及顯示，實際備轉量不只5％。

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