我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

打造亞洲資產管理中心 經發會拍板4年培育20萬AI人才

記者黃婉婷、林海／台北19日電
行政院「經濟發展委員會」18日舉行首場會議，由行政院長卓榮泰主持。（記者林澔一／攝影）
行政院「經濟發展委員會」18日舉行首場會議，由行政院長卓榮泰主持。（記者林澔一／攝影）

行政院「經濟發展委員會」昨天舉行首場會議，由行政院長卓榮泰主持，會中拍板兆元投資國家發展計畫、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭躍升方案等三項計畫，鎖定3.27兆（台幣，下同，約1000億美元）壽險資金投資公建設施，目標2028年培育20萬名AI人才，吸引「數位牧民」來台。

經發會執行秘書、國發會主委劉鏡清表示，全球初估有3500萬名數位牧民，希望跟外交部協調規畫推出「數位遊牧簽證」並迅速啟動，把他們拉進台灣，先達到促進觀光、消費的效果，如果他們愛上台灣就會留下來，希望進來10萬人就可以留下1萬人。

他說，目標2028年達成培育20萬名AI人才、引進10萬名國際生來台就讀、引進12萬名外國專業人才，擴增8萬名外國技術人力，其中外國專業人才12萬人包括國際人才6萬、僑外生5萬、數位牧民1萬人，並將調整攬才專法，預計下會期送立法院，比照日本和新加坡，放寬外籍人士最快一年可拿永久居留。

經發會副主委為行政院副院長鄭麗君，執行秘書為政院秘書長龔明鑫與國發會主委劉鏡清，並聘無給職外部顧問50至60人，聘期兩年，產業代表超過一半，未來每季至少開會一次，起初頻率較高，分別於7、9、11月開會，首場顧問會議預計8月舉行。

經發會昨通過三大計畫。兆元投資國家方案部分，盼引進海外保險資金投資公共建設型投資基金或公共建設相關金融商品。劉鏡清說，業者躍躍欲試，提及再生水、下水道、汙水處理、社宅及長照等，在現行法規下，初估有3.27兆可運用，盼創造10兆元效益，下周將邀業者會商討論促參時程與項目。

劉鏡清提到，金管會同意研究修改資本適足率範，將保險業投資公共建設基金的風險係數，由10.18%降至1.28%，有助促進保險資金投資。

投資 保險 AI

上一則

台2024選總統藍2億、綠5億 柯文哲：一群騙子

下一則

廣種紅樹林減碳 學者憂破壞生態籲暫緩

延伸閱讀

大投資台灣 鎖定30兆海外保險資金

大投資台灣 鎖定30兆海外保險資金
黑白集╱臨時機關「拚經濟」 部會官員被糟蹋

黑白集╱臨時機關「拚經濟」 部會官員被糟蹋
冷眼集／從1個月看4年 賴卓執政警訊

冷眼集／從1個月看4年 賴卓執政警訊
綠委批外星人內閣 點名經長郭智輝、國發會主委劉鏡清

綠委批外星人內閣 點名經長郭智輝、國發會主委劉鏡清

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00
空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的外婆與母親，赴美遭遇重大車禍，在各界捐款協助下已順利返台。(徐皓明提供)

軍校台生徐皓明家屬在美車禍 空軍募款約193萬美元

2024-07-15 12:22
林靖恩擅自拿取別人外送餐點食用，警方依竊盜罪嫌將他帶回調查。圖／翻攝自Threads、記者爆料網

爺孫戀女主角又出事 林靖恩當街偷吃他人外賣被抓

2024-07-11 14:09

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元