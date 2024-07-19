打造亞洲資產管理中心 經發會拍板4年培育20萬AI人才

行政院「經濟發展委員會」18日舉行首場會議，由行政院長卓榮泰主持。（記者林澔一／攝影）

行政院「經濟發展委員會」昨天舉行首場會議，由行政院長卓榮泰主持，會中拍板兆元投資 國家發展計畫、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭躍升方案等三項計畫，鎖定3.27兆（台幣，下同，約1000億美元）壽險資金投資公建設施，目標2028年培育20萬名AI 人才，吸引「數位牧民」來台。

經發會執行秘書、國發會主委劉鏡清表示，全球初估有3500萬名數位牧民，希望跟外交部協調規畫推出「數位遊牧簽證」並迅速啟動，把他們拉進台灣，先達到促進觀光、消費的效果，如果他們愛上台灣就會留下來，希望進來10萬人就可以留下1萬人。

他說，目標2028年達成培育20萬名AI人才、引進10萬名國際生來台就讀、引進12萬名外國專業人才，擴增8萬名外國技術人力，其中外國專業人才12萬人包括國際人才6萬、僑外生5萬、數位牧民1萬人，並將調整攬才專法，預計下會期送立法院，比照日本和新加坡，放寬外籍人士最快一年可拿永久居留。

經發會副主委為行政院副院長鄭麗君，執行秘書為政院秘書長龔明鑫與國發會主委劉鏡清，並聘無給職外部顧問50至60人，聘期兩年，產業代表超過一半，未來每季至少開會一次，起初頻率較高，分別於7、9、11月開會，首場顧問會議預計8月舉行。

經發會昨通過三大計畫。兆元投資國家方案部分，盼引進海外保險 資金投資公共建設型投資基金或公共建設相關金融商品。劉鏡清說，業者躍躍欲試，提及再生水、下水道、汙水處理、社宅及長照等，在現行法規下，初估有3.27兆可運用，盼創造10兆元效益，下周將邀業者會商討論促參時程與項目。

劉鏡清提到，金管會同意研究修改資本適足率範，將保險業投資公共建設基金的風險係數，由10.18%降至1.28%，有助促進保險資金投資。