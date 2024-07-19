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廣種紅樹林減碳 學者憂破壞生態籲暫緩

記者李柏澔／台北19日電
台北關渡自然保留區近年紅樹林擴張、陸域變大，水鳥種類減少三成。（本報資料照片）
台北關渡自然保留區近年紅樹林擴張、陸域變大，水鳥種類減少三成。（本報資料照片）

環境部近期陸續審議「海草復育」及「紅樹林植林」等海洋碳匯方法學，引導企業參與減碳與維護生態。但學者憂心，外來種的紅樹林讓泥灘地的物種多樣性下降，政府與企業不能為了碳匯而破壞生態，呼籲主管機關暫緩相關碳匯方法學的審查。農業部表示，紅樹林植林的碳匯方法學確實有碳匯的效果，但並非台灣所有泥灘地都要種紅樹林。

環境品質文教基金會與專家學者共組「氣候與自然碳匯倡議團隊」，昨表示「氣候變遷因應法」的28個子法中沒有和碳匯相關的子法，擔憂政府將碳匯當作「救命稻草」，或以其他損害生態的方式強推增匯計畫。

東海大學生命科學系終身特聘教授兼研發長林惠真表示，種紅樹林有部分碳匯效益，但對生態破壞很大，呼籲政府重視「濕地保育法」精神，在對的地方減碳，紅樹林損及自然海岸等方式強推增匯的計畫必須停止。

中興大學生命科學系特聘教授施習德表示，外來種的紅樹林碳匯貢獻有限，固碳功能也被過度誇大，卻對原生生態系的生物多樣性造成破壞。

農業部資源永續利用司長莊老達表示，紅樹林植林的碳匯方法學確實有碳匯的效果，會慎選植林地點。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，近期也有學者針對紅樹林碳匯提出相似意見，都會在方法學審查中提出。

減碳 氣候變遷 農業部

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