天坑案 楊文科涉圖利被起訴

新竹縣竹北市屢次出現天坑（圖），專案小組認定有公安疑慮決議停工，檢方指縣長楊文科和建商往來密切卻要求復工，昨依圖利罪嫌起訴。(本報資料照片)

新竹「豐采520」建案施工期間在建築基地內及道路出現8次坍塌，新竹地檢署調查認為是偷工減料導致，除依違背建築術成規致生公共危險等罪起訴建商，也認定新竹縣長楊文科接受建商請託，以職權要求所屬協助復工 ，17日依貪汙治罪條例之圖利罪嫌起訴。

工務處前處長家搜出「寶藏圖」

全案共12人被訴，除楊文科，縣府工務處前處長江良淵及黃姓承辦人也被訴圖利；建商豐邑董事長劉樹居、總經理邱崇喆等豐邑人員則涉偽證及違反建築法等罪起訴。檢方認為，建商因偷工減料而獲不法利得1億7000多萬元(新台幣，下同，約521萬美元)，縣府違法同意復工圖利建商違法施工120日而有6000多萬元不法利得，共計2億3598萬餘元，依法聲請沒收。

另外，檢調在江良淵住處搜出清楚記載藏錢位置的「寶藏圖」，按圖索驥在其住處、車內、妻子及父親住處搜出1483多萬元，因他無法交代金錢來源，另被依財產來源不明罪嫌起訴；檢方也聲請沒收這筆錢。

楊文科17日表示，自認擔任公職以來一向坦蕩、知法守法，絕無收受任何不法利益；面對檢方指控，未來將向法官說明澄清，深信未來法院審判程序，可以完整、公平、獨立審酌全案事證，釐清事實還他清白與公道。他還說，對檢方起訴內容，早於偵查階段就明確說明，也提出具體反證，可惜檢方「全無採納」，以片面、間接且無直接關聯的推理來認定他圖利。

檢方起訴指出，位於新竹縣竹北市的豐邑「豐采520」建案，於前年4月3日至去年6月18日間出現8次坍塌，其中5次在道路造成「天坑」，吞掉貨車及轎車。檢方追查坍塌原因，發現豐邑多次要求技師違反規定縮減擋土設計，不僅H型鋼擋土樁長度縮短，地質改良樁數量大減，甚至技師還用假資料聲稱符合安全結構、擅自抽換擋土設計圖交給勞動部職安中心審查，損害施工安全審查正確性。

檢：建商接待中心給楊作競總

檢方指出，縣府對該建案共要求強制停工四次，前年7月間要求第一次停工後復工，後來因連續三度坍塌，原因不明，縣府成立專案小組調查，豐邑多次請求復工被拒，由總經理邱崇喆請託楊文科協助，並租建案接待中心給楊作為競選總部，再以政治獻金名義回捐87萬餘元租金 ，但因豐邑未提事故原因，復工申請遭否決，拖了大半年，江良淵指示承辦人於公文中虛偽載稱「本案地下水滲疑似為地下水滲漏，案經豐邑建設提供改善相片，已無滲漏現象」，於去年1月第二次同意復工。

不過，第二次復工後第二天再出現塌陷，縣府第三次勒令停工，邱崇喆再度請託楊文科幫忙，並拜託不要送外部審查，楊、江同意豐邑辦理施工說明會，即無須復工計畫、技師鑑定、查明事故原因即同意復工，並於2月4日同意第三次復工。去年4月27日第五次坍塌，導致特斯拉 掉落坍塌坑洞損壞，縣府第四次勒令停工，楊文科明知是否復工應由專案小組專業判斷，仍以隨扈行動電話指示江良淵「一定要想辦法給他過」，並於7月4日在新竹喜來登飯店與豐邑董事長劉樹居等人碰面餐敘，承諾7月9日搶先30天結束可直接銜接下去，但因江良淵表示要第三方鑑定事故原因才能申請復工，楊遂未再命江給予復工。