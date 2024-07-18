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台射箭隊大換血 僅湯智鈞、雷千瑩為上屆班底 巴黎奧運打頭陣

記者劉肇育／台北18日電
我國奧運射箭代表隊成員女子組李彩綺（左起）、雷千瑩、邱意晴，男子組湯智鈞、戴宇軒與林子翔17日啟程前往法國巴黎，行前在機場合影加油。（記者黃仲明／攝影）
我國奧運射箭代表隊成員女子組李彩綺（左起）、雷千瑩、邱意晴，男子組湯智鈞、戴宇軒與林子翔17日啟程前往法國巴黎，行前在機場合影加油。（記者黃仲明／攝影）

巴黎奧運將在台灣時間27日凌晨開幕，上屆拿下一面銀牌的中華射箭隊17日啟程，成為第一支出發的代表隊；射箭項目在開幕前1日就舉辦個人排名賽，中華射箭隊也是台灣首支在巴黎奧運亮相的代表隊。

中華射箭隊三年前在東京奧運射箭男團拿下銀牌，今年射箭隊大幅換血，僅湯智鈞、雷千瑩為上屆班底，男子隊戴宇軒、林子翔及女子隊邱意晴、李彩綺都是首次登上奧運舞台。

對於今年射箭隊呈現全新面貌且再次背負奪牌期待，男子對教練劉展明表示，歷經日前模擬賽與近期最後調整，團隊狀態已達最佳狀況的七成，最後三成將是抵達巴黎後的場地與時差適應；他說，去年代表隊成員幾乎都有在巴黎榮軍院出賽的經驗，只要空間感能重新適應一下，場地與風向應該不會有太大差異，期待展現年輕隊伍該有的拚勁與熱忱。

中華射箭隊預計19日到比賽場地進行訓練；距離個人排名賽出賽時間還有五天，選手有充足時間調整狀態，加上今年團體賽僅12國參賽，只要爭奪前四種子席位就能從八強射起，距離獎牌將更近一步，也成為射箭隊首要目標。

此外，中華射擊隊18日出發；射擊隊有八名選手參賽，是人數最多的代表隊。網球、游泳與田徑代表隊19日與本屆奧運最大團一同啟程。

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