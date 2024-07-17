點值保障不入法 健保費漲聲暫歇

立法院朝野決議不修改法律，改以主決議方式處理健保點值，要求衛福部在2025年6月30日前達成平均點值0.95元，化解了健保點值入法後，恐怕引發健保費上漲的疑慮。(本報資料照片)

健保 點值修法備受關注，立法院會16日進行討論，朝野決議不修改法律，改以主決議方式處理，要求衛福部進行健保改革具體措施，並在2025年6月30日前達成平均點值0.95元（台幣，下同），不過，這並不具強制力，僅建議行政院參考。不過，此決議也化解了健保點值入法後，恐怕引發健保費 上漲的疑慮。

國民黨立委陳菁徽表示，第三次健保點值協商破局，15日醫界全部炸鍋，終於看清民進黨選前、選後大跳票的真面目，也許是扛不住壓力，或是良心發現，民進黨團16日主動提議「重新簽署」，總算讓第四次協商有了結論，雖然尚未完成「1.1元入法」，但至少已向前邁開一步。

立法院會16日另通過4項附帶決議，包括，要求行政院召開跨部會醫療改革會議，提出具體改革方案及相對應期程。

要求衛福部應另訂相關法規，規範健保點值保障之範疇優先用於提升醫事人員薪酬待遇。1年內制定藥價調整機制，逐步達成合理藥價。另針對指示藥退出健保給付擬定時程表，3個月內提交報告至衛環委員會。

「這對衛福部而言，是很大的挑戰。」衛福部次長林靜儀說，若在明年6月底前達到1點0.95元，至少需要籌措700億元預算 ，目前正盤點健保支出中的「非疾病治療項目」，將其挪出總額支出，另須爭取公務預算支應。例如，已著手的癌症基金、護理夜班津貼均將以公務預算處理，其餘部分仍向行政院爭取預算中，預計等明年預算書通過後，才會較為明朗。

林靜儀感謝各黨團願意用主決議方式來處理此案，她說，若入法保障點值，形同實質取消總額，對於健保造成重大衝擊。行政院政務委員陳時中表示，一旦保障點值入法，就是剛性規定，一個錯誤決定就可能毀了運行快30年的健保制度，採取主決議，努力往0.95元，可獲得較多支持，希望大家理性看待。

健保署長石崇良表示，健保點值如果固定不變，將產生很多不可預測性，醫院衝量，而民眾看病，就如同健康檢查，醫師開立多種檢驗檢查，而健保必須加強審查，增加行政成本。現在朝向1點0.95元為目標，是可行的。

八大醫事團體發聲，健保點值保障沒有入法，這與醫界期待有所落差，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫界理解執政黨及行政部門對於保障健保點值1.1元後，必須承受健保費率調升的壓力，但仍呼籲政府可以落實點值保障。