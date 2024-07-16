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瓊斯盃男籃擊敗美國 中華藍奮戰3連勝

記者曾思儒／新北16日電
中華隊陳盈駿（白衣）突破美國隊防守，切入上籃得分。記者侯永全／攝影
中華隊陳盈駿（白衣）突破美國隊防守，切入上籃得分。記者侯永全／攝影

瓊斯盃男籃賽地主一軍中華藍昨天面對強敵美國聯軍打得辛苦，於第四節數度互換領先，歸化的「新台灣人」高柏鎧又犯滿離場，靠陳盈駿挺身而出、賀丹讀秒階段四罰三中才鎖定勝利，以82比76收下三連勝。

身高213公分的高柏鎧是職籃福爾摩沙夢想家洋將「大Ｂ」吉爾貝克，來台已三年，效力夢想家三個賽季兩度獲得年度防守球員、年度防守第一隊，並蟬聯阻攻王，今年瓊斯盃前和中華籃協正式簽約。經過首戰「慢熱」表現，高柏鎧昨天打出代表作，雖五犯離場，但有22分、17籃板，外帶六阻攻，為中華藍捍衛禁區。

18歲的賀博大力稱讚「大Ｂ」和陳盈駿，扮演球隊裡外重要角色，「以我們的大個子為榮，拿下22分還抓下17個籃板，還有陳盈駿，這就是他當隊長的原因。」

陳盈駿第二戰犯滿離場，昨天攻下20分是本土最高，高柏鎧也大讚陳盈駿在艱難狀況下仍能保持冷靜，加上年僅18歲的賀博表現亮眼，確認賀博年紀後的他說：「賀博在這樣的年紀毫無畏懼，很期待看到他未來發展。」

中華藍和中華白今天晚上7點將上演「兄弟內戰」，去年還是白隊成員的賀博期待和前戰友游艾喆和莫巴耶交手。

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