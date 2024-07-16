65歲強制退休 勞雇協商可延後 不得減薪

立法院15日三讀通過「勞基法」及「中高齡者及高齡者就業促進法」修正案，明定經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡。（記者余承翰／攝影）

立法院會昨天三讀通過「勞動基準法」部分條文修正案，放寬65歲強制退休 年齡的規定，明定雇主經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工 退休年齡；雇主除有正當事由外，不得對逾65歲繼續工作的勞工降低薪資或其他勞動條件等不利對待，否則可處罰雇主新台幣30萬至150萬元(約9206至4.6萬美元)罰鍰，並公布負責人姓名。

勞動部勞動福祉退休司科長李涓鳳表示，勞基法規定勞工非年滿65歲，雇主不得強制其退休，本次明文規範雇主不得任意強制年滿65歲勞工退休，一方面讓資方鼓勵高齡勞工續留職場，另方面讓有意願繼續留在職場的高齡勞工能有與資方協商的權益，對勞雇雙方為更進一步的退休保障修正。

勞工團體表示，此次修法象徵意義高過實質意義，他們呼籲應取消勞工強制退休年齡上限。工總也表示宣示意味濃厚，對企業不會有影響；勞基法現行規定，勞工年滿65歲、身心障礙不堪勝任工作者，雇主「得」要求強制退休，換言之，雇主不強制要求也可以，此次修法應是怕勞資雙方誤解65歲必須退休，雇主想留都留不住，實務上勞資雙方在65歲是否退休多已用協商方式處理。

勞動部前部長許銘春曾在審查會中表示，即使不修法，依現行勞基法，勞雇雙方可協商退休年紀；不過，說清楚也是好事，並不反對立委提案。經朝野立委討論後，審查會通過民進黨立委王正旭的修正動議提案，並於昨天完成三讀。

李涓鳳指出，「勞基法」是勞動條件的最低標準，勞動部鼓勵雇主及勞工可依事業單位工作性質及人力需求，於團體協約或勞動契約協商約定優於「勞基法」的勞動條件，未來勞動部也將持續透過各種管道加強宣導，鼓勵高齡者持續投入勞動市場。

中高齡就業 增加部分工時選擇

另外，立法院也三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法」部分條文修正案；考量現實狀況下，中高齡及高齡者時間運用與生活規畫需求，增列「推動中高齡者及高齡者之部分時間工作模式」就業計畫，增加部分工時的就業條件選擇。

為協助中高齡者及高齡者延緩退休或再就業準備，三讀條文也規定，雇主對於所雇用之中高齡者及高齡者，得於其符合勞基法有關自請退休或強制退休規定的前兩年內，提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施；雇主依規定辦理時，中央主管機關得予補助。為協助中高齡者及高齡者就業，主管機關應提供職場指引手冊，並至少每兩年更新一次。