瓊斯盃「政大幫」助中華白開胡 89：59擊敗阿聯

瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白莫巴耶切入得分後要到加罰，振奮地大喊一聲。(記者余承翰／攝影)

揮別13日瓊斯盃首戰敗給馬來西亞隊的陰霾，中華白14日拿阿聯隊開刀，12人上陣、11得分下以89：59大勝，攻下本土最高16分的吳志鍇盼能延續氣勢，接續6場比賽都留下勝場。

中華白原本成員有納入歸化人選的洋將布依德，但他因陪妻子待產缺席，中華籃協改邀請政治大學「最強外籍生」莫巴耶加入，剛成為PLG選秀會「狀元」的莫巴耶也有亮眼表現，14日繳出21分、9籃板、5助攻和1抄截的全能數據，搭配吳志鍇7投4中的三分球，助隊勝場開張。

瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白吳志鍇在投進三分球後比出慶祝手勢。(記者余承翰／攝影)

中華白教頭桑茂森提到，賽前提醒球員，要展現接班的態度和精神，「來白隊本來就要成長，每個人上去展現自己能力，很開心看到他們有這樣的氣勢和態度。」他表示團隊可以帶16個球員比賽，每天都場有登錄的球員都能上場，期待每天有不同球員挺身而出，像14日吳志鍇就有很好表現。

「志鍇高中就具備這樣能力，這兩年穩定性愈來愈高，第一次和他合作，他能讓我們做的東西比較多，一下保護籃板，一下投外線。」桑茂森形容來自政大的吳志鍇就像自家教練陳子威，屬於「高炮塔」類型，會是國家隊需要的穩定外線戰力，畢竟有高度仍有一定優勢。

第一次打瓊斯盃的吳志鍇提到，上一次打國際賽是去年暑假和政大出國，瓊斯盃對手實力堅強，每場都是很大挑戰，不過隊上本來就有政大隊友游艾喆和宋昕澔，最後關頭莫巴耶也加入陣容，讓他在中華白打得更開心。