代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

不少人考教師甄試，一考數年，有人55歲上岸，代理年資長達22年。擔任代理教師期間，不少人幾乎每年扛行政工作。從代理到正式，這些大齡師的堅持令人動容，也如同資深老師說的：「別讓年齡界定你」、「永遠不會太晚」。

「兼任行政說不辛苦，是騙人的！」，Ａ小姐努力18年，終於在53歲，考上了正式老師。代理18年期間，她擔任行政很多年。

Ａ小姐坦言，其實過程當中，她曾想放棄，因為面對筆試這個「大魔王」，年紀愈來愈大，讀起書愈來愈吃力。後來她找到良師教育訓練機構，不管是筆試、試教或是口試，只要努力跟上就好。通過筆試後，老師會個別指導，每個人都會得到不同啟發，讓普通的教學變成很有特色。

高雄市文府國小資優班 老師王永志的妻子郭淑芬，就是在教師甄試的苦海浮沉了15年的代理教師，在四年前、46歲時，登上「正式教師」的福岸。

王永志回憶，那15年裡，每年5月上旬，各縣市教師甄試的時間與名額公布後，妻子每晚抱著書本、皺著眉頭，不熬到12時過後，都難以安心上床睡覺。尤其是剛開始教甄的前幾年，每個縣市都要求要準備教案、自備教具。以他妻子考的音樂科來說，身為丈夫的他，須用麥克筆在壁報紙上幫忙畫一堆各年級的樂譜，然後逐一剪下來，待試教抽考備用。

十來年過後，對試教與教具的要求逐漸人性化，妻子也熬成了正式老師，不過回頭一看，年紀已逾40，小孩上了小學，青春就這樣在準備教甄中過去；郭淑芬則勉勵還在努力的代理教師：莫忘初衷，累積教學經歷，廣結善緣，趁這一、兩年趕快上岸。