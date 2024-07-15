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44年歷史畫句點 三軍儀隊撤出中正紀念堂銅像大廳

台灣新聞組／台北15日電
三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨；圖為儀隊衛兵交接儀式。（記者林俊良／攝影）
三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨；圖為儀隊衛兵交接儀式。（記者林俊良／攝影）

7月15日起，三軍儀隊移出中正紀念堂蔣中正銅像大廳，且撤除站哨任務。儀隊駐點勤務將調整為每個整點巡查正堂外圍，並在民主大道進行訓練展示，同時儀隊也會維持中正紀念堂的升降旗儀式。

7月14日下午5時的最後一場禮兵交接，銅像大廳內擠滿民眾與各國旅客，想要把握最後機會，一睹國軍儀隊的訓練展示；當五名陸軍儀隊禮兵，端槍踏出最後一響跺步聲後，歷時44年的銅像大廳站哨與交接展示，正式畫下句點。

國軍儀隊巡查及訓練展示勤務，是依據國防部訂頒的「國軍儀隊支援駐防特別處所實施計畫」辦理，屬國軍禮儀特殊任務，自1980年4月5日中正紀念堂開館以來辦理至今，已有44年歷史。

三軍儀隊正式撤出銅像大廳後，15日起訓練展示移至主堂體正前方的民主大道，但仍持續執行中正紀念堂升降旗勤務，以維持莊嚴。

國防部表示，調整後的中正紀念堂國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示，15日起每天上午9時至下午5時，每整點時段由禮兵長及禮兵兩員各一組，分別自主堂體一樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段），配合巡查至民主大道實施儀隊訓練展示，結束後返回備勤室，整體時間約15分鐘，如遇雨天則不實施巡查及訓練展示。

國防部補充說明，三軍儀隊隊員均完成耐熱訓練，執勤前亦由幹部掌握人員身體狀況，故於高溫炎熱天氣下執行無虞；另慈湖、頭寮儀隊勤務目前無調整規畫。

國防部 高溫

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