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核二乾貯設施有望解套 若延役最快3年後啟用

記者江睿智、劉懿萱／台北15日電
台電已將核二廠乾貯設施水保計畫送新北市審查，新北市府表示將在六周內完成核備作業。圖為核二廠一號機（右）、二號機（左）外觀。（本報資料照片）
台電已將核二廠乾貯設施水保計畫送新北市審查，新北市府表示將在六周內完成核備作業。圖為核二廠一號機（右）、二號機（左）外觀。（本報資料照片）

朝野對核電廠延役修法缺乏共識，但新北市府與台電針對核二廠室外乾貯設施興建有望邁進一大步。台電董事長曾文生日前透露，核二廠乾貯設施已與新北市完成行政調解。據了解，台電也已將核二廠乾貯設施水保計畫送新北市審查，如果順利，核二乾貯設施有望解套。

新北農業局昨天回應，台電已提送核二水保計畫，7月10日由經濟部核轉新北市府，依法院調解結果，市府將在六周內完成核備作業。

興建乾貯設施是高階核廢料處理的重要路徑，不論是延役或除役，乾貯設施都必須興建。因為北部亟缺電廠，核二廠延役亦被納入考量，雖然台電與新北市府就核二廠乾貯設施達成協議，核二廠仍處在延役與除役的十字路。「核子反應器設施管制法第六條修正草案」尚未完成延役修法，依規定目前將朝除役方向進行。

根據核安會資料，目前核一、二廠用過燃料池已近貯滿，核三廠用電燃料池儲存空間有限，僅可供運轉四年多。因此，不論是除役或延役，乾式貯存設施必須興建啟用才能接續相關作業。

核一、二廠乾貯設施興建長達11年未解，近期相繼解套。針對核一廠乾貯爭議，新北市與台電4月1日達成行政調解；日前曾文生也透露核二廠也與新北市達成行政調解，取得共識。

據了解，核一廠已開始水土保持改善工程，並於取得新北市政府核發完工證明後得以進行熱測試，熱測試開始後四至六個月內，須經核安會審核通過，才會核發運轉執照。簡言之，最快2025年啟用。

至於核二乾貯設施爭議點則是，台電先前雖已取得「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」核准，但因遲遲無法施工，向新北政府農業局提出的水土保持計畫相關期限展延申請也未獲核准，衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」等三項訴訟案於法院審理，近期雙方才和解。

針對核二廠乾貯設施，據了解，只要新北市政府核定水保計畫即可興建，預估興建完成、經核安會審查確認安全後，才會核發運轉執照，推估要三年左右才可運轉。

簡言之，核二廠若要延役啟用，最快三年後；另，核二停機較久，安全檢查也要較長時間。

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