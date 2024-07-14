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只求短線達標 如何觀光立國？

記者 甘芝萁、邱瓊玉

解封後全世界都在拚觀光，交通部觀光署也背負沉重的觀光復甦壓力，但兩岸關係不佳，少了陸客挹注，只能轉向開發其他國家。

只是，過去多半仰賴低價入境團衝量達標的政策，現在為達標，觀光署只好不斷撒幣，延攬新興市場，急就章處理。當觀光政策淪為追求短期目標，台灣怎能成為觀光大國？

交通部今年訂下千萬國際觀光客目標，為此，觀光署五月時，召集全球16個駐外辦事處辦理「2024駐外國際行銷推廣會議」，強調要「五路齊開」，透過旅展、推廣會、戶外廣告、電視媒體、社群媒體等行銷。

而每個國家對於旅遊的喜好、需求不同，但觀光署的行銷卻幾乎是千篇一律的觀光圈美景、美食，要不就是提供來台消費金、護照補貼，儘管也是台灣特色，但流於自家人角度發想，非從使用者的角度來研擬行銷方案，難怪疫後觀光至今仍輸鄰國。

如今為鎖定印度新興市場，再度舉辦踩線團，卻無視目前台印間根本沒有直航航班的劣勢，安排的內容也遭學者批評只是依經驗法則，未深入調研喜好。

觀光署推動每項觀光政策都是高層先射箭，再讓技術幕僚窮於畫靶，這樣的政策想延續推動，難上加難。

觀光署應從源頭仔細檢討觀光體質、內容、產品，或針對不同國家旅客「對症行銷」，若持續以衝量來當作KPI的思維，注定會讓台灣的旅遊產品持續被放在低廉的商品架上，即便國際客再多，觀光外匯收入卻可能下滑，又何來觀光立國。

觀光 新興市場 社群媒體

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