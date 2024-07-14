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光電衝擊生態 環團：政府幫財團搶地

台灣新聞組／台南14日電
光電業者在屏東屏鵝公路旁的大片山坡地開發小尖山光電場，曾遭在地居民抗議破壞水土、影響生活品質。(記者劉學聖／攝影)
光電業者在屏東屏鵝公路旁的大片山坡地開發小尖山光電場，曾遭在地居民抗議破壞水土、影響生活品質。(記者劉學聖／攝影)

南台灣光電開發案爭議多，在地團體13日舉行座談會，列舉近年多處生態或文資敏感地都被開發光電場，造成生態危機、養殖面積銳減、黑面琵鷺也繞道不來，批評地方政府縱容、配合財團圈地，成為搶劫土地、環境和未來的幫凶。

「南台灣光電開發與生態衝擊座談會」13日在台南舉行，七股沿海土地資源保護協會楊惠欽理事長說，七股現有1100公頃光電場，另有兩場約300公頃準備施工，由於財團提高租金圈地，迫使漁民改變維生型態；漁電共生宣稱能兼顧養殖，但營運一年後，有一半以上因漁電難共生被撤照；每年到七股的黑面琵鷺也遞減，今年更少了191隻，與政府宣傳光電不影響生態的說法不符。

生利能源在屏東縣枋寮鄉新開村光電開發工程，四年前施工時發現「石頭營」軍事碉堡遺跡，捍衛石頭營聯盟召集人林炫耀表示，政府放任光電業者破壞歷史文資、成就光電，去年林業署公布石頭營有全世界數量最多的保育類無尾葉鼻蝠，屏東縣仍視如無物，至今仍核准光電施工，政府裝瞎、配合財團圈地的作為，正是光電無所不在的幫凶。

屏東縣府表示，該光電案依法定程序核准開發，碉堡遺蹟的文資審議結果未達古蹟標準，才不列冊追蹤， 但因認具文化資產價值，縣府還在評估中。生利能源表示，正與屏東大學組「石頭營保存活化專家團隊」，找出最適保存活化方案，期望成為文資與綠能結合的典範。

高雄市馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏也控訴，信鼎能源規畫在旗山馬頭山設置55公頃的光電場是選址不當，全在山坡地，將破壞野生動物的棲息地及特殊地景的泥岩惡地，且緊鄰住宅區，開發過程資訊不公開透明揭露，「綠能應是光明燈，為何要走黑暗路」。

高雄市經發局表示，市府會嚴守生態保育、地質安全立場嚴格把關，本案未獲當地民眾支持，不會核發同意函。

台灣生態學會理事楊國禎說，政府發展光電的最大問題，是切割環境和生態，而非總體考量，讓財團大肆搶劫生態、環境及下一代的未來。時代力量前立委、台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，光電開發黑箱進行，財團和地方政府說好就過了，居民常最後才知道，已有一些弊案被揭發，讓民眾對執政黨失望。

綠能 租金 古蹟

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