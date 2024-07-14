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達文西手術擴大納健保 再新增46項

記者李青縈／台北14日電
達文西手術擴大納健保，預計最快9月可以新增46項手術。圖為達文西手術示意圖。 (本報資料照片)
達文西手術擴大納健保，預計最快9月可以新增46項手術。圖為達文西手術示意圖。 (本報資料照片)

標榜傷口小、術後三天出院的微創手術「達文西機器手臂輔助手術」，剛引進台灣時，一台刀需自費20萬到30萬台幣(約6147到9221美元)，去年健保署首次將17項達文西手術納入健保給付，12日再通過給付46項達文西手術，手術項目涵蓋多科別，從膽囊切除到疝氣修補術等皆納入，健保署推估每年超過8400人受惠，最快9月上路。

健保署署長石崇良表示，去年將肝部分切除術等17項達文西手術納入給付後，12日於共擬會議中，再放寬46項達文西手術項目也納入給付，包含4項泌尿科手術、25項消化道手術、7項婦科手術、6項胸腔科手術、4項心胸外科手入，如胃切除、 胃繞道、鼠蹊疝氣修補術、腎臟切除術、子宮肌瘤切除等。

石崇良說，新增46項給付的手術費用會依手術複雜程度給付，不過，納入給付的手術項目不包含醫材，民眾仍需自費負擔醫材。健保預計1年撥款2.85億元。

北醫附醫副院長王偉表示，現行達文西「全胃切除手術」，自費價格約18萬台幣，健保給付後，民眾仍須自費7到8萬元。

婦產科醫師劉偉民表示，子宮頸癌、卵巢癌切除手術複雜度高，採達文西手術能幫助醫師將病灶看得更清楚，盼未來擴大給付範圍。

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