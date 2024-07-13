65歲強制退休年齡上限 勞團籲取消

立法院12日擬將勞基法部分條文修正草案進行二、三讀，未來將明定雇主經勞雇雙方協商後得延後強制勞工退休年齡。勞工團體上午在立法院群賢樓前舉行記者會，要求立法院各黨團、委員能夠取消雇主強制勞工退休的年齡規定，讓勞工自行決定何時退休。(記者陳正興／攝影)

立委提案的勞基法第54條修正草案，新增經勞資雙方協商，可延後強制勞工 退休年齡，預計在立院闖關。但工鬥團體指出，現行作法就可經勞資協商延後退休，增修字句的實質幫助不大，呼籲取消強制勞工退休的65歲年齡上限，或至少明文禁止雇主以較低勞動條件續聘或不利對待。

桃園市產業總工會秘書林莊周指出，修正草案僅是將現行雇主在勞工年滿65歲時，可強制勞工退休的條文，增加「得由勞雇雙方協商延後之」的字句，對勞工實質幫助不大。

中華電信工會罷工小組召集人莊福凱說，勞工無論是經濟或議價能力上，都比雇主相對弱勢，不少雇主透過退休回聘，來結清資深員工的退休金 年資，甚至利用回聘或續聘協商，壓低勞工原有勞動條件，為了繼續討生活的勞工，通常只能被迫接受雇主開出的條件。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇說，難得的修法機會，卻未真正處理最嚴重的問題勞基法第54條，該條例還是將強制退休的發動權放在資方手上，勞資協商很可能還是雇主說了算，但在目前準備通過的版本中，未看到相應的配套或處置。

台灣食品加工業產業工會聯合會顧問吳崇宇建議，應取消雇主強制勞工退休的年齡上限，讓勞工自行決定何時退休，而非只是將現況條文化，這無助於弱勢勞工面對雇主手握強制退休權時的繼續就業 或協商議價，勞團盼此次修法，能明文禁止雇主以較低的勞動條件續聘，且應明訂禁止雇主因勞工不願接受較低勞動條件，而有不利益對待的條文，讓勞工有對等的協商空間。