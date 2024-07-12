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AI熱潮帶旺台股 證交稅收創新高 連14月雙位數成長

記者余弦妙／台北12日電

財政部11日公布前六月稅收2兆1346億元(台幣，以下同)，續創同期新高，年增2％。由於AI熱潮帶旺台股，6月證交稅年增逾四成、連14月雙位數成長，且6月、前六月證交稅分別都刷新同期紀錄。

前六月稅收共寫下14個新高，包括關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、房地合一稅及總稅收。

證交稅表現持續亮眼，6月有許多AI產業盛事，例如輝達執行長黃仁勳點名台灣供應鏈為AI產業重要推手、台積電宣布回購庫藏股，蘋果宣布將加入AI應用，另外再加上美國通膨數據降溫等利多消息，AI類股帶動台股，持續推升大盤指數。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，雖6月底因漲多回檔，但回顧6月台股指數上漲幅度仍達1,858點，為歷史次高。

累計今年上半年已漲5,101點，創歷史新高，其中ETF更受到高息債券型買氣帶動，其日均成交值為442億元，年增1.3%。

劉訓蓉說，整體6月上市櫃股票日均成交值為5,615億，年增近五成，已連四月維持單月5,000億元高水準，正因6月台股交易量維持在高水位，帶動證交稅實徵淨額達276億元，創歷年同月新高，年增40.2%，連14月雙位數正成長。

截至前六月證交稅實徵淨額1431億元，也創歷史同期新高，年增近七成。

劉訓蓉表示，目前僅差655億元即可達標全年預算數，若以上半年情況推估，達標機率相當高，但後續仍存在許多變數，有待持續觀察。

此外6月因電腦及其附屬單元、電子零組件進口稅額增加，營業稅實徵淨額年增12億元，由負60億元升為負48億元；貨物稅則受到進口車到港數量增加，推升車輛類貨物稅，6月實徵淨額144億元，年增2.8%；6月關稅實徵淨額則來到125億元，年增1.8%，主因是小客車等進口稅額增加。

然而6月營所稅年減862億元，前六月累計年減16.8%，主因上市櫃公司2023年獲利下滑，結算申報自結稅款減少所致。

AI 台股 財政部

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