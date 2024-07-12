我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

都更添動能 容積認定放寬 27萬戶受惠

記者余弦妙／台北12日電

為加速全台老舊建物更新，行政院會11日通過內政部《都市更新條例》修正草案，擴大適用原建築容積更新重建對象，提高老屋參與改建誘因，推估全台約8216棟、27萬戶受惠，都更推動再添利多。

行政院長卓榮泰表示，台灣地震頻繁，為提高民眾參與更新意願，內政部修法，強化國人居住安全，加速老舊建物更新，期盼透過增加改建誘因，來提高建築物所有權人參與都更意願，以有效達成提升建築物與民眾住的安全目標。

內政部指出，在實施容積率管制前申請建造執照、管制後始取得使用執照，適用921地震前耐震設計規定，普遍有原容積大於基準容積情形，不利於都更推動。

內政部指出，根據現行都更條例第65條規範，實施容積管制前已興建完成的合法建築物，其原建築容積高於基準容積不得超過各該建築基地0.3倍的基準容積再加其原建築容積，或各該建築基地1.2倍的原建築容積，其獎勵後的建築容積得依規定擇優辦理。

為加速921大地震前建物更新，草案擴大適用原建築容積更新重建對象，修法納入「已申請建照執照之合法建築物」也適用，也就是實施容積管制前，已掛號申請建造執照的建築基地也可適用容積認定。

國土署副署長徐燕興表示，實施容積管制是自1989年台北市開始，直到1999年全國才落實，目前在「921大地震前取得建照，但完工是在921大地震後」的建築物全國共有8,216棟，約27萬戶，由於戶數多、整合不易，難以推動都市更新，因此提出修法。

官員表示，過去，這些來不及在容積管制前完工的建物，同樣是合法建物，卻因完工時間落差，不能按原容積重建，產生認定爭議，內政部希望下會期能送到立法院審議，加速老屋都更。

此外修正要點放寬合法建築物適用範圍，同時配合修正第9項，增訂都市更新事業計畫於修正施行前已擬訂報核者，仍可適用關於原建築容積獎勵修正後的規定。

近年政府力推都更，都更條例已歷經多次修法，先是在2019年完成史上最大翻修，使容積獎勵明確化，並簡化程序、完善爭議處理機制；2021年再修法，針對高樓層危險建築加碼容積獎勵。

內政部 地震

上一則

AI熱潮帶旺台股 證交稅收創新高 連14月雙位數成長

下一則

地震重創觀光 4月訪台旅客大減20萬人

延伸閱讀

德將移除華為中興5G組件 中駐德使館：赤裸裸的政治歧視

德將移除華為中興5G組件 中駐德使館：赤裸裸的政治歧視
德國以國安為由 2029年底前移除華為中興5G網路零件

德國以國安為由 2029年底前移除華為中興5G網路零件
「總統至為重視」 府院一路交辦…鄭文燦案燒向前朝

「總統至為重視」 府院一路交辦…鄭文燦案燒向前朝
鄭文燦案向上燒 府曾接獲陳情回「總統至為重視」

鄭文燦案向上燒 府曾接獲陳情回「總統至為重視」

熱門新聞

有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
海基會董事長鄭文燦。(本報資料照片)

海基會董事長鄭文燦涉貪汙弊案 桃檢凌晨聲押禁見

2024-07-05 21:17
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式，今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯、108輛阿法，總價值破5億元。(記者游明煌／攝影)

太陽會精神領袖吳桐潭告別式 36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊送最後一程

2024-07-09 00:00
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢