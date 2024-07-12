都更添動能 容積認定放寬 27萬戶受惠

為加速全台老舊建物更新，行政院會11日通過內政部 《都市更新條例》修正草案，擴大適用原建築容積更新重建對象，提高老屋參與改建誘因，推估全台約8216棟、27萬戶受惠，都更推動再添利多。

行政院長卓榮泰表示，台灣地震 頻繁，為提高民眾參與更新意願，內政部修法，強化國人居住安全，加速老舊建物更新，期盼透過增加改建誘因，來提高建築物所有權人參與都更意願，以有效達成提升建築物與民眾住的安全目標。

內政部指出，在實施容積率管制前申請建造執照、管制後始取得使用執照，適用921地震前耐震設計規定，普遍有原容積大於基準容積情形，不利於都更推動。

內政部指出，根據現行都更條例第65條規範，實施容積管制前已興建完成的合法建築物，其原建築容積高於基準容積不得超過各該建築基地0.3倍的基準容積再加其原建築容積，或各該建築基地1.2倍的原建築容積，其獎勵後的建築容積得依規定擇優辦理。

為加速921大地震前建物更新，草案擴大適用原建築容積更新重建對象，修法納入「已申請建照執照之合法建築物」也適用，也就是實施容積管制前，已掛號申請建造執照的建築基地也可適用容積認定。

國土署副署長徐燕興表示，實施容積管制是自1989年台北市開始，直到1999年全國才落實，目前在「921大地震前取得建照，但完工是在921大地震後」的建築物全國共有8,216棟，約27萬戶，由於戶數多、整合不易，難以推動都市更新，因此提出修法。

官員表示，過去，這些來不及在容積管制前完工的建物，同樣是合法建物，卻因完工時間落差，不能按原容積重建，產生認定爭議，內政部希望下會期能送到立法院審議，加速老屋都更。

此外修正要點放寬合法建築物適用範圍，同時配合修正第9項，增訂都市更新事業計畫於修正施行前已擬訂報核者，仍可適用關於原建築容積獎勵修正後的規定。

近年政府力推都更，都更條例已歷經多次修法，先是在2019年完成史上最大翻修，使容積獎勵明確化，並簡化程序、完善爭議處理機制；2021年再修法，針對高樓層危險建築加碼容積獎勵。