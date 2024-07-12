我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

亞洲首例 北榮手術12小時「分肝種腎」 8歲女童重生

記者李青縈／台北12日電
台北榮總腎臟移植團隊與吳小妹（右二）和媽媽（左二）一同合影。(記者林伯東／攝影)
台北榮總腎臟移植團隊與吳小妹（右二）和媽媽（左二）一同合影。(記者林伯東／攝影)

今年8歲的吳小妹罹罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，兩顆腎臟嚴重變形，只得手術切除，多年以來靠洗腎續命，但引發心衰竭、骨質疏鬆等，小小年紀幾乎沒有未來。台北榮總腎臟移植團體以「無中生有、分肝種腎」，在她的肝臟找出健康肝靜脈，再利用捐贈靜脈製作出延長通道，「把肝臟切開後，再把腎種進去」，將大愛捐贈的成人腎臟移植於她的肝臟內，幫助她脫離洗腎的命運。

台北榮總昨天發表吳小妹的手術過程與成果，台北榮總副院長曾令民指出，這項手術非常艱鉅，目前全球僅完成了三例，其中兩例在美國，台北榮總這一例是全球第三例，也是台灣及亞洲第一例。

吳小妹兩歲半時罹患罕見雙側威爾姆氏腫瘤，這是一種腎臟惡性腫瘤，與基因突變有關，好發幼兒，多為無症狀的巨大腹腔內腫瘤，晚期常壓迫其他器官，導致腹痛或無法進食，唯一治療方法是手術切除腎臟，再配合化療。切除雙腎後，必須接受腹膜與血液透析治療，將尿毒排出。

吳小妹術後長期洗腎導致發育遲緩、心臟衰竭、鈣磷電解質不平衡導致嚴重骨質疏鬆，加上反覆腹膜炎感染。她先在高雄榮總化療、追蹤五年，雖然惡性腫瘤已治癒，但常進出醫院，毫無生活品質可言，接受腎臟移植是唯一解決的方法。

去年5月，吳小妹父母決定到台北榮總評估，等待腎臟移植。幸運的是，僅等待兩個月就獲得大愛捐腎，但吳小妹的下腔靜脈因幼時被巨大腫瘤壓迫，完全找不到可以重建的靜脈，不得不放棄這次寶貴的移植機會。

台北榮總團隊沒有放棄，經利用靜脈血管攝影檢查發現，吳小妹的腹腔內僅肝臟內的一小段靜脈是健康的血管，經仔細討論，團隊認為把肝臟分開，找到健康血管進行重建，是唯一可行辦法。

今年4月，吳小妹再度獲得第二次大愛捐贈腎臟，在移植外科醫師鄒奕帆前往院外摘取腎臟的同時，兒童外科主任蔡昕霖與醫師楊惠馨同步進行移植手術，先將肝臟徹底分開，找尋唯一仍健康的肝靜脈，再將從捐贈者身上取得的靜脈，製作一段延長嫁接的通道，再與腎臟的腎靜脈進行吻合重建。

蔡昕霖說，以「無中生有」方式，利用肝臟當插頭，用肝臟血管滋養腎臟，再找出健康的肝靜脈，製作一條「延長線」，與腎靜脈吻合重建，前後動員11位醫護等人員，花費12個小時，才成功將這顆成人腎臟移植於低體重吳小妹的肝臟內。

吳小妹昨天在記者會中，念出手寫給捐贈者的卡片，童言童語念出，「謝謝你捐給我一顆寶貴的腎臟，讓我可以不用再到醫院洗腎，我會好好保護它、愛惜它」。

分肝種腎 過程一次看 製表／元氣中心
分肝種腎 過程一次看 製表／元氣中心

腫瘤 癌症

上一則

女友晚歸 78歲翁殺人還燒成焦屍

下一則

「殭屍鵝肉」過期14年 黑心商改標照賣

延伸閱讀

亞洲首例 台北榮總分肝種腎 8歲女童重生

亞洲首例 台北榮總分肝種腎 8歲女童重生
長期服用避孕藥 20歲女腹痛就醫發現3處靜脈血栓

長期服用避孕藥 20歲女腹痛就醫發現3處靜脈血栓
野花蜂膠  3大功效有益糖尿病患

野花蜂膠  3大功效有益糖尿病患
柳岩自曝1月做肌瘤手術 4月又復發

柳岩自曝1月做肌瘤手術 4月又復發

熱門新聞

有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
海基會董事長鄭文燦。(本報資料照片)

海基會董事長鄭文燦涉貪汙弊案 桃檢凌晨聲押禁見

2024-07-05 21:17
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式，今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯、108輛阿法，總價值破5億元。(記者游明煌／攝影)

太陽會精神領袖吳桐潭告別式 36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊送最後一程

2024-07-09 00:00
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢