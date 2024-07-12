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地震重創觀光 4月訪台旅客大減20萬人

記者周湘芸、胡瑞玲／台北12日電

四○三花蓮地震重創當地交通及觀光，不僅國旅慘淡，今年4月訪台國際觀光客更較3月大減20萬人次，創下去年10月以來單月次低。專家認為，受花蓮地震影響最鉅，顯著衰退的市場包括港澳、日本、南韓、新加坡，其中日本旅客更較3月暴跌逾四成。交通部長李孟諺表示，會針對國際觀光加強花蓮景點的行銷，仍以今年千萬人訪台旅客的目標努力推動。

根據觀光署統計，今年4月國際觀光客較3月大減20萬人，其中又以日本減少6萬多人、42.9%最多；港澳減少4萬3000多人，南韓減少2萬4000多人，新加坡減少1萬5000人。

根據台灣港務公司統計，花蓮港今年原預計有26艘次國際郵輪掛靠，1至3月已有八艘次，4月發生地震後，截至目前已取消14艘次，僅剩四艘次尚未取消，主因花蓮知名觀光景點太魯閣國家公園等無法前往，影響國際郵輪靠泊意願。

台灣靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，由於日韓、港澳及新加坡旅客都是自由行居多，容易受天災等外在因素暫緩旅遊意願，因此4月以這幾個國家衰退最顯著，但像是其他東南亞國家簽證變更不容易、歐美長線變更原先規畫較困難，影響幅度就較小。

黃正聰表示，若要達成觀光署今年1000萬國際旅客目標，平均每月要80多萬名旅客，但現在多了地震因素，旅客行程可能暫緩甚至取消，要達標可能較為辛苦，建議朝加強日韓宣傳、協助東南亞簽證、爭取轉機客等三大目標努力。

觀光 地震 新加坡

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