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不甩缺電陰影 核三廠1號機27日如期除役

記者黃婉婷／台北12日電
核三廠1號機組7月27日停機除役，外界諸多目光聚焦在核三廠及供電情況，圖為核三廠。（本報資料照片）
核三廠1號機組7月27日停機除役，外界諸多目光聚焦在核三廠及供電情況，圖為核三廠。（本報資料照片）

為鬆綁核電延役限制，立法院教育及文化委員會日前排審「核子反應器設施管制法修正草案」，但因朝野無共識，下會期再戰。行政院昨指出，依法核三廠一號機使用運轉執照將在本月27日到期，屆時一定會停止運轉，將如期除役，除役後即便修法，短時間內也無法立即發電。

本報系聯合報報導，行政院發言人陳世凱昨表示，目前核一、核二廠已經除役，但燃料棒依然在爐心當中，必須設置乾式貯存場才能退出並妥善儲存，但台灣地狹人稠，核廢料中期貯存場和最終貯存場的方式選址不易，地方政府與民眾溝通也有難度，政府會繼續努力去做社會溝通，但確實遇到困難。

陳世凱表示，目前核三廠一號機使用運轉執照將在7月27日到期，必然會做停止運轉的除役工作；除役後即便修法，應該也無法立即發電。他強調，未來對於第二次能源轉型部分，政府會持續努力發展多元綠能減碳

陳世凱說，政府態度清楚，必須在能夠解決核廢料問題、確保核能安全及有社會共識下，才會往其他議題討論。

立法院委員會10日審查國民黨立委提出的核管法第6條修正草案，希望鬆綁核電機組換照規範，但並未達成共識。

台北中國時報報導，立法院10日排審《核子反應器設施管制法》修正草案，核安會主委陳東陽說，即使修法通過，核安會嚴格執行各項程序，估計三至五年才會同意換發運轉執照。經濟部常務次長連錦漳說，核電廠停機後重啟運轉，預估最快五年，長則十年。

一位前台電核能主管說，「停機重啟絕對不用五年！」請行政院、經濟部回答，五年時間怎麼評出來的？

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸建議，核三一號機27日停下來後，台電可採「停機待命」狀態，類似歲修作業，進行保養維護測試，保持所有系統與設備在可運轉狀態。

一旦政策決定或法規修正重啟，葉宗洸說，核三因「停機待命」，許多設備本就有維護或更換，核安會受理後，就可以立刻進行檢查測試等監督工作，估計整個過程一年半到兩年，就可以重新運轉發電。不僅核三，核二目前尚未執行除役計畫，可以比照進入「停機待命」。

民眾黨立委張啟楷說，核三燃料池還可用五年，延役、重啟都沒問題。政府「供電無虞」的承諾早就跳票，若核三廠一號機再停機，全台將減少約3.5％供電，到了明年二號機接著停機，將再減少3.5％供電，但政府卻無法明確說明如何補足7％的供電缺口。

綠能 減碳 國民黨

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