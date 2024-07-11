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二審逆轉 高雄氣爆求償案 高市府改負8成責任

記者張議晨、王勇超／高雄11日電
高雄市長陳其邁。(本報資料照片)
高雄市長陳其邁。(本報資料照片)

10年前高雄氣爆事件由高市府代位求償，分6案控告中油、榮化、華運索賠，其中2案一審認定高市府有4成過失，合計判賠7942萬餘元，昨二審逆轉，高雄高分院合議庭認定市府有管理疏失，應負8成責任，重新計算損害數額，榮化、華運僅需賠償2847萬餘元，可上訴。高市府對二審判決表示，將繼續上訴。

高雄市政府昨反駁二審判決，稱榮化及華運當天反覆不當加壓才肇致氣爆，法官卻以箱涵包覆管線為基礎，未審酌中油、榮化及華運利用該管線獲得龐大利益，卻未進行任何管線維護、管理及檢測，收到二審判決書後將上訴。

長榮化工則發聲明，判決指榮化應負賠償責任，公司深感遺憾，將委請律師依法提起上訴，以維公司信譽及股東權益。

高雄氣爆造成32人死亡、321人輕重傷，民事求償部分牽涉3100多名受災戶，市府事後代位求償，分6案向中油、榮化、華運3家公司索賠。其中市府轄下機關及500名受災戶所受的損失，一審認為市府要負4成過失，榮化、華運應連帶賠償市府7942萬元，中油則無過失免賠。

但氣爆代位求償全案上訴後，高雄高分院歷經6年多審理，合議庭認定出事管線由高雄市政府發包，包覆管線的「幽靈箱涵」，埋設工程違法才是肇因，而且市政府對於公共管線圖資整合管理有疏失，錯失防免災害的機會，應負8成責任，判市府僅獲賠2847萬元，均可上訴。

高雄氣爆案，二審將高市府過失責任從一審的4成提高至8成，獲賠金大幅減少，且建置管線的中油公司均無過失，一、二審免負賠償責任。但高雄氣爆罹難者家屬自救會前會長陳冠榮說，罹難者家屬與重傷者之前已透過代位求償離開訴訟，現在多數人的的重心都放在自己的生活。

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