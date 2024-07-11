核電延役修法無共識 下會期再戰

立法院教育及文化委員會10日審查攸關核電廠延役解套的「核子反應器設施管制法」修正草案，民進黨立委林宜瑾（前左二）、范雲（前左）與國民黨籍召委柯志恩（前右）交換意見。(記者林伯東／攝影)

為修改核電機組申請延役時的法制程序，立法院教育及文化委員會昨排審「核子反應器設施管制法第六條修正草案」五個立委版本，但因朝野立委在核電延役議題上共識嚴重不足，召委柯志恩最後裁示擇期續審，但因本會期即將結束，勢必要到下個會期才能逐條審查。

據悉，民進黨 團評估國民黨 團對修法意見分歧，再者，即使初審通過，未來執行也有困難，因此10日未強勢占領主席台。全國廢核行動平台聲明表示，下會期戰鬥還會持續，要求國民黨撤回核電延役的不當修法，停止政治鬥爭。

儘管核電延役修法無共識，須待立院下會期再戰，但繼和碩董事長童子賢後，中研院前院長李遠哲也支持核電，成為總統府「國家氣候變遷對策委員會」第二位「擁核」成員，在野立委認為，賴清德 總統正透過兩大巨頭「打方向燈」；民眾黨主席柯文哲10日也喊話「認錯轉彎就好了」。不過，民進黨立委仍強調，不認為賴總統對非核家園目標有任何動搖。

國民黨立委王鴻薇指出，童子賢、李遠哲都反對繼續實施非核家園，賴清德將兩人納進氣候變遷委員會，確實是對外試水溫、帶風向，此舉某種程度是在對民進黨內基本教義派或仍在擁護非核家園的綠營人士「打方向燈」，雖然不一定會轉彎，但確實在釋出訊號。

柯文哲指出，童子賢是半導體產業大老，李遠哲則是科學家，會用科學角度看事情，是非對錯都很清楚，「認錯不是那麼困難，認錯轉彎，這樣就好了」。民進黨立委林宜瑾指出，尊重民間意見，但不認為賴清德對非核家園目標有任何動搖。

10日院教委會審查「核管法」修正草案時，提案立委王鴻薇表示，台灣若要發展AI，卻無法營造足夠供電的環境，根本是在自欺欺人，這次提出核電延役的修法就是要讓台電和經濟部在足夠供電上做好準備，也是為賴政府的能源政策解套；核能政策應參考美國與歐盟仍維持興建新的核能電廠，且核准核電廠延役到60年。

但因朝野立委對電廠延役共識不足，柯志恩最後裁示，擇期再審。柯志恩也坦言，最大的問題在於國民黨內部意見不一，部分人士認為能源問題是執政黨應負的責任，質疑是否有必要幫執政黨當煞車皮。

核三廠一號機7月27日停機，明年5月二號機停機後全廠除役，國民黨立委提案放寬核管法核電廠換照期限規定，為核電延役解套。立法院社會福利及衛生環境委員會10日赴屏東考察核三廠，藍白立委促請廠方為延役做好準備；民眾黨立委張啟楷說，最大收穫是看到核廢燃料池可再用5年，確認在法令完備、安全無虞和政府許可下，是可以重新啟動的。