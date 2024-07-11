急診塞爆 擔架床也沒…病人坐輪椅整流電擊救命

疾管署宣布，10月1日起，醫事人員、高齡、孕婦等11大族群同步接種莫德納JN.1新冠疫苗、四價劑型流感疫苗。(記者曾原信／攝影)

受護理人力短缺、新冠疫情 升溫，各大醫院急診持續塞爆，一名急診醫師於臉書 表示，今年夏天病人爆多，最近收治一名虛弱、呼吸喘的高齡長者，等了快20分鐘才有空床。更有一名中年男子因心悸，冒冷汗，血壓低，被送至急診，心電圖顯示為心室頻脈，嚴重心律不整，但當時連擔架床都沒有，只能坐在輪椅接受整流電擊，這才救回一命。

台大醫院10日晚間7點急診即時資訊顯示，等候住院人數為80多人；台北榮總急診等候住院人數為20多人，顯見各醫院急診仍十分壅塞。台北榮總副院長李偉強表示，最近兩、三個月以來，因護理人員不足、新冠疫情等因素，急診更為壅塞，雖然醫院希望讓病情穩定的患者轉至其他醫院治療，但病人及家屬均不願意轉院。

此波急診壅塞何時可以趨緩？台大醫院急診醫學部主任黃建華表示，實在很難預估趨緩時間，現實情況是急診病人爆多，以致醫護人員工作壓力沉重。

對於有急診醫師爆料，心律不整患者就坐在輪椅上接受電擊急救，新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君表示，臨床收治需要整流電擊的病人時，均會希望個案躺在病床，在病情變化時，可以及時急救，至於讓病人坐在輪椅接受整流電擊，可見該急診室真的非常壅塞，無法騰出任何一張病床、擔架床。

「急診壅塞持續一陣子，目前啟動分流措施。」薛承君說，該院急診待床病患超過50人時，就會延後當日預計排定住院的門診病人住院時間，而急診也會預留緊急病床，因應需要立即手術、治療的急症病人。同時啟動在宅醫療，讓僅需抗生素治療的輕症病人返家治療，以期降低急診壅塞狀況。

新冠、流感等疫苗將於10月開打，衛福部疾管署表示，將採兩階段施打，第一階段從10月開始，醫事人員、長者、孕婦等11大族群同時接種這兩種疫苗，第二階段自11月起跑，屆時全民均可接種JN.1新冠疫苗，而50至64歲成年人則可接種公費流感疫苗 。