逾8286億美元 台積電市值躋身全球10大

台積電市值達到8266.3億美元，再度擠下博通，成為全球市值第十大股票。(路透)

台北股市昨天走勢宛如「大怒神」，指數上沖下洗震盪幅度達518點，終場以2萬3900點作收，小漲21點，成交值5906億元(台幣，以下同)。分析師形容盤面表現「金玉其外，敗絮其中」，中小型股被倒貨，大型股再跟進，提醒大盤未來還是要看權值股台積電 及鴻海 的走勢；值得一提的是，以台積電昨天的收盤價計算，市值已來到8286.01億美元，成為全球市值第十大股票。

台股 昨開盤後一度衝高至2萬4126點，續創新高，不過隨外資與市場獲利了結賣壓大舉出籠，指數迅速收斂漲點甚至翻黑，直到最後一盤才逆襲收小紅。大盤走勢與前兩大權值股台積電、鴻海走勢幾乎是「複製貼上」。

台積電股價早盤最高來到1055元，創新高後賣壓出籠，股價最低下探1030元，反彈後收紅，終場以1040作收，上漲5元；鴻海最高來到234.5元，終場小跌1元，以225.5元收盤。資深分析師許博傑表示，漲多的中小型股下殺、震幅超過10%的股票也很多，這些都是短線相對高檔的訊號，外資大賣，致使大型股走跌，且美元指數轉弱之時，台幣竟無相對走升，顯示「外資似乎沒有作多的真心」，只是台積電ADR、美股創高，不得已跟著買而已。

瑞銀投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾則說，若把今年前四大市值個股拿掉，以台股明年獲利預估來看，還是高於過去26年平均值，目前評價並不貴，對台股抱持正向看法。

以權值王台積電昨天的收盤價計算，市值已來到8286.01億美元，已擠下博通，成為全球市值第十大股票。

台積電正一步步接近市值1兆美元，遲早有機會加入蘋果、微軟、輝達、Alphabet（字母公司）、亞馬遜、沙烏地阿拉伯國家石油公司和臉書母公司Meta的行列。