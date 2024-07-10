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立院審核電延役法案 反核團體籲釐清核安

記者胡瑞玲／台北10日電
全國廢核行動平台及台灣公民陣線在立院前舉辦「反對核電延役 拒絕草率修法」晚會，民眾穿著綠色鳥裝，表達反對核電延役訴求。(記者侯永全／攝影)
全國廢核行動平台及台灣公民陣線在立院前舉辦「反對核電延役 拒絕草率修法」晚會，民眾穿著綠色鳥裝，表達反對核電延役訴求。(記者侯永全／攝影)

立法院今排審「核子反應器設施管制法第六條修正草案」，為核電延役解套，反核團體昨晚號召上千名民眾至立院前抗議，不少人手拿反核標語，表達立場。反核團體呼籲，國民黨於修法前應多辦公聽會，釐清社會對老舊核電廠核安疑慮，台電也須說明延役需耗費多少時間及金錢。

對於國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢、中研院前院長李遠哲的擁核言論，前環保署副署長詹順貴指出，童子賢的發言，抹煞民進黨過去八年的再生能源政策；過去政府全力發展再生能源是走在正確的道路上，不論是為了達到淨零排放、科技大廠來台發展AI等增加用電需求，都不該是發展核能的理由。

詹順貴呼籲賴清德政府，要講清楚未來的能源政策規畫，到底是否使用核能，讓民眾用選票做選擇。

反核團體昨在立院外舉辦的「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會，對核電廠延役修法提出三大主張，包含在核安疑慮尚未釐清、核廢料未有解決路徑之前，老舊核電廠不應延役；行政院、經濟部、核安會應依國際最嚴格的標準，提出核電安全分析、地質風險評估等報告，並向社會充分揭露延役的風險與成本；立法院各黨派及立委放下意識形態，為人民把關核電延役的風險與成本，並啟動核廢處置立法等。

賴清德 氣候變遷 國民黨

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