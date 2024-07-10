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任氣候變遷委員會顧問 李遠哲挺核：人類滅絕比核災嚴重

記者陳宛茜／台北10日電
中研院前院長李遠哲接受專訪，認同童子賢的擁核理論。(本報資料照片)
中研院前院長李遠哲接受專訪，認同童子賢的擁核理論。(本報資料照片)

「國家氣候變遷對策委員會」兩位副召集人童子賢與鄭麗君，日前針對「非核家園」政策隔空交火，引發外界關注。中研院前院長李遠哲昨接受主持人黃光芹專訪時透露，日前接受賴清德總統邀請，擔任國家氣候變遷政策委員會顧問，他支持童子賢的擁核立場，核能雖危險，但比起溫室氣體排放造成人類滅絕的大災難，「目前還是有需要的。」

「童子賢並非放大炮、而是真心話。」李遠哲說，台灣社會必須改變、變革，「賴總統不是不了解，但身邊有許多壓力」。他明白賴有壓力，但是希望賴能帶領國人走到好的路。

李遠哲表示，一旦升溫超過1.5度，地球將變成不適人居的險惡環境，日前麥加眾多朝聖者被熱死，便是一大警訊。核電雖有缺點，但相較於溫室氣體可能帶來的災害和全人類的滅絕，兩者之間是無法相比，因此他贊成核電廠應該延役，甚至研究設立新廠。

「非核家園的時程必須延後。」李遠哲認為，台灣不能為「非核家園」理想，而燒更多的煤。應等到擁有更好的再生能源後，再討論廢核。

李遠哲自爆，已接受賴總統的邀請，擔任國家氣候變遷對策委員會顧問，委員會也許無法做出實質改變的行動，但可以用不同方式讓民眾了解氣候變遷的嚴重性。童子賢的話很有道理，他希望用顧問的角度，讓委員會成員了解應用不同方法將台灣帶到不同的境界。

「2030溫室氣體沒有減半，2050淨零排放根本做不到。」李遠哲說，若2050沒做到淨零，全球估計將升溫3度，人類面臨滅絕。離2030年還有六年，這是決定人類未來的關鍵時刻，也是賴總統執政的時刻，希望大家一起支持政府和企業，從人類滅絕的角度來看，現在必須做出改變。

李遠哲以全球暖化來解讀兩岸統獨問題，地球暖化是全球議題，人類若不能走到「全世界都是一家人」的境界，這條路會非常黯淡，兩岸也必須有這樣的理解，兩岸如果為了打造美好的世界而努力，未來就會走在一起。

氣候變遷 暖化 賴清德

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