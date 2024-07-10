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金門、高雄大停電 小三通受影響

台灣新聞組／台北10日電
金門全島大停電，大熱天沒冷氣可用，各地也發生數件受困電梯事件。(記者蔡家蓁／攝影)
金門全島大停電，大熱天沒冷氣可用，各地也發生數件受困電梯事件。(記者蔡家蓁／攝影)

金門縣全島、高雄市部分地區昨中午相繼大停電，尤其是金門停電範圍大，縣府等公家機關電力停擺，小三通電腦作業也受影響，各地多起電梯受困案，居民哀號「快熱死人」。台電回應，對受影響用戶道歉，初步了解大金門是因塔山電廠跳機，導致4萬多戶無電可用。

炎熱夏天發生停電事件，立委陳玉珍說，全台各地跳電情況屢屢發生，台電對外卻宣稱不缺電，卻屢屢出包，必須給金門人一個交代。

金門地方人士表示，這是近年金門罕見的大規模停電；台電表示，主要是塔山電廠比壓器故障導致，緊急搶修後已在2小時全數復電，對停電造成不便深感歉意，會全盤檢討研擬改善措施。

台電指出，昨中午11時51分因塔山電廠開關場內輸電線計量用比壓器故障，系統自動啟動保護機制，大金門地區所有機組跳脫，共影響4萬703戶。第一時間立即動員所有人力查修復電，下午1時49分全數復電。

高雄市鳳山、小港、大寮、前鎮區昨中午也突然停電，民眾抱怨「這天氣停電，是要熱死人嗎」，台電表示，因承攬商工作人員施工誤觸變電所的變壓器控制回路，導致變壓器跳脫，共造成2萬248戶停電約8分鐘。

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