農曆六月初六「開天門」拿印章這時段「曬印」旺財

農曆六月初六天貺節，命理師洋登科分享此節日的民俗觀念與傳統。(本報資料照)

2024年國曆7月11日，農曆六月初六，俗稱「天貺（音曠）節」、「開天門」，命理師楊登嵙說，六月初六是玉皇大帝出巡的時間，可用來求壽、補運、補財庫、祈福、求赦罪，想求事業順利、財運者，可在當天上午9時至下午1時間，把公司印章或私人印章，字面向著南方20分鐘「曬印」，即可達到旺財效果，若是雨天，則可用電燈照射。

命理師楊登嵙說，「貺」就是指賜給，贈予的意思，「天貺節」這天，玉帝會將天門打開以賜福黎民之日，又稱「開天門」，有些廟裡也會有相關的科儀，來搭配當天的節日活動，民眾可利用這一天，到廟裡去補財庫，加強下半年的運勢，增加健康、財運、事業運等等。

楊登嵙提醒，在求財及功名前，一定要先懺悔，向玉皇大帝祈求寬宏大量赦免自己無意犯下的過錯，也就是求赦罪，通常先求赦罪後，再來求補運祈福，效果特別好。

楊登嵙說，俗語有云「六月六，人曬衣裳龍曬袍」、「六月六，曬紅綠」；「紅綠」指的就是五顏六色各式各樣的衣服；初始是因為皇宮內每年都在此吉日為皇帝曬龍袍，後來從宮中傳至民間，家家戶戶起而效尤，也在這一天將收存於箱櫃中的衣服取出，曝曬在晴朗的陽光之下，可以去潮去濕，這種習俗早在宋代就有了，稱為「曬黴」。

他說，此外也有更優雅的傳說，就是要選在六月初六這一天曬書。究其緣由，相傳唐代高僧玄奘從西天印度 取經回國，於過海時經書不慎被海水浸濕，於是在六月初六天氣晴朗之日，將經書取出曬乾，此後六月初六就被視為吉利的日子，而成為曝曬書畫以防霉蛀的吉日。