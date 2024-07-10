棘冠海星大爆發遠超珊瑚礁生態系負荷 東沙環礁危險

台灣珊瑚礁學會研究團隊與海洋國家公園管理處人員上月前往東沙環礁清除棘冠海星，合計清除約1840隻。（圖／台灣珊瑚礁學會提供）

有「魔鬼海星」之稱的棘冠海星，以活體石珊瑚的珊瑚蟲為食。台灣珊瑚礁學會昨指出，東沙環礁海域已出現棘冠海星大爆發，一公頃平均密度高達1232.9隻，嚴重超出珊瑚礁生態系可負擔密度40倍以上，呼籲政府即刻救援，趕在冬天來臨前，號召潛水志工、潛水專業遊艇前往清除，讓當地珊瑚生態系可以躲過毀滅性傷害。

海洋委員會海洋保育署副署長吳龍靜說，本次棘冠海星爆發地點位在國家公園內，海保署必要時會協助主管機關移除。

搶救東沙群島珊瑚 製表／葉冠妤

台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修研究團隊、內政部 國家公園署海洋國家公園管理處人員今年6月6日至12日前往東沙環礁，執行棘冠海星清除作業，經五位潛水人員七次潛水執行注射醋酸、手動移除，合計清除約1840隻。

鄭明修表示，6月的清除作業過程中發現，目前受到危害最深的是東沙外環礁水深11到20公尺處的石珊瑚，死亡率高達九成以上，其他水深的石珊瑚，也已經被棘冠海星啃食呈現白化現象，推測東側的棘冠海星爆發時間較早，一路向西蔓延。

回顧團隊調查紀錄，2019年6月曾在環礁南側水深15公尺藍洞附近，看見成熟個體約30隻群集正在啃食珊瑚，至今五年已擴散蔓延到環礁西南角達四公里。

鄭明修說，棘冠海星爆發的外環礁熱區約四公里長，以總量來看，一公頃平均密度約1232.9隻，但珊瑚礁生態系可負擔的棘冠海星密度是一公頃15到卅隻，也就是每次潛水廿分鐘，才會看到兩隻的棘冠海星，但如今東沙環礁的棘冠海星密度，已達大爆發水平。

鄭明修表示，受限這次作業時間，無法再調查外環其他區域，無法評估整體爆發狀況；但若不積極移除，以一隻四十公分成熟棘冠海星一年內釋出兩億八千萬顆卵，只要有百分之一存活率，就有一百萬隻以上。棘冠海星愈晚移除，就可能擴散地更遠。

「一隻成體的棘冠海星每年可以啃食掉四到六平方公尺的珊瑚。」鄭明修說，棘冠海星如同蝗蟲過境，吃完活珊瑚後的區域，需要花上至少十年才能復育，其繁衍的幼小個體會在該處生存，繼續啃食重新生長出來的小型珊瑚群體，名列世界遺產 的澳洲 大堡礁就深受其害，反覆大爆發是澳洲政府難以解決的問題。

鄭明修說，東沙外環礁的珊瑚礁，是南海最豐富最漂亮的珊瑚礁，外環礁平均的珊瑚覆蓋率最高，因而被選為台灣首座海洋國家公園，若被棘冠海星毀壞，將重創台灣海洋生態資源，呼籲政府即刻救援。