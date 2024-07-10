棘冠海星大爆發遠超珊瑚礁生態系負荷 東沙環礁危險
有「魔鬼海星」之稱的棘冠海星，以活體石珊瑚的珊瑚蟲為食。台灣珊瑚礁學會昨指出，東沙環礁海域已出現棘冠海星大爆發，一公頃平均密度高達1232.9隻，嚴重超出珊瑚礁生態系可負擔密度40倍以上，呼籲政府即刻救援，趕在冬天來臨前，號召潛水志工、潛水專業遊艇前往清除，讓當地珊瑚生態系可以躲過毀滅性傷害。
海洋委員會海洋保育署副署長吳龍靜說，本次棘冠海星爆發地點位在國家公園內，海保署必要時會協助主管機關移除。
台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修研究團隊、內政部國家公園署海洋國家公園管理處人員今年6月6日至12日前往東沙環礁，執行棘冠海星清除作業，經五位潛水人員七次潛水執行注射醋酸、手動移除，合計清除約1840隻。
鄭明修表示，6月的清除作業過程中發現，目前受到危害最深的是東沙外環礁水深11到20公尺處的石珊瑚，死亡率高達九成以上，其他水深的石珊瑚，也已經被棘冠海星啃食呈現白化現象，推測東側的棘冠海星爆發時間較早，一路向西蔓延。
回顧團隊調查紀錄，2019年6月曾在環礁南側水深15公尺藍洞附近，看見成熟個體約30隻群集正在啃食珊瑚，至今五年已擴散蔓延到環礁西南角達四公里。
鄭明修說，棘冠海星爆發的外環礁熱區約四公里長，以總量來看，一公頃平均密度約1232.9隻，但珊瑚礁生態系可負擔的棘冠海星密度是一公頃15到卅隻，也就是每次潛水廿分鐘，才會看到兩隻的棘冠海星，但如今東沙環礁的棘冠海星密度，已達大爆發水平。
鄭明修表示，受限這次作業時間，無法再調查外環其他區域，無法評估整體爆發狀況；但若不積極移除，以一隻四十公分成熟棘冠海星一年內釋出兩億八千萬顆卵，只要有百分之一存活率，就有一百萬隻以上。棘冠海星愈晚移除，就可能擴散地更遠。
「一隻成體的棘冠海星每年可以啃食掉四到六平方公尺的珊瑚。」鄭明修說，棘冠海星如同蝗蟲過境，吃完活珊瑚後的區域，需要花上至少十年才能復育，其繁衍的幼小個體會在該處生存，繼續啃食重新生長出來的小型珊瑚群體，名列世界遺產的澳洲大堡礁就深受其害，反覆大爆發是澳洲政府難以解決的問題。
鄭明修說，東沙外環礁的珊瑚礁，是南海最豐富最漂亮的珊瑚礁，外環礁平均的珊瑚覆蓋率最高，因而被選為台灣首座海洋國家公園，若被棘冠海星毀壞，將重創台灣海洋生態資源，呼籲政府即刻救援。
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