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台新冠疫情上周99死 估單周5~6萬人染疫恐達高峰

記者李青縈／台北10日電
台灣新冠疫情日趨嚴峻，疾管署呼籲儘速接種XBB疫苗。（本報資料照片）
台灣新冠疫情日趨嚴峻，疾管署呼籲儘速接種XBB疫苗。（本報資料照片）

新冠疫情日趨嚴峻，上一周新增987本土併發症住院病例，且造成增99人死亡，疾管署發言人曾淑慧表示，此波高峰可能落在本周或上一周，推估單周將有5至6萬人染疫。感染科專家示警，ＫＰ·3、ＬＢ·1的免疫逃脫能力較強，加速病毒傳播，以致7月第一周住院人數為6月初的五倍之多。

近四周社區變異株監測統計，本土變異株檢出以ＪＮ·1最多，占比為38%，但呈下降趨勢；其次為ＫＰ·2本土占比23%，ＬＢ·1為18%，ＫＰ·3占14%、ＸＤＶ·1占5%。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新冠併發症新增987例本土病例，跟前一周相比，增幅為6%。上周新增99例死亡，跟前一周相比，漲幅高達55%。曾淑慧指出，本波新冠疫情高峰可能落在本周或上一周，單周約5至6萬人確診染疫。

防疫醫師林詠青指出，上周最年輕的確診住院個案為北部六個月大女嬰，為早產寶寶，尚未接種新冠疫苗，7月上旬出現發燒、咳嗽、流鼻水，隔兩天因呼吸困難、食欲、活動力下降，家長緊急陪同到急診就醫，快篩結果為陽性，且有肺炎症狀，目前在一般病房觀察中。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，以往夏季新冠病毒通常在8月底、9月初達到高峰，但今年卻是早一兩個月，原因在於5月19日起全面鬆綁口罩令，進出醫療院所無須強制戴上口罩，不少人搭乘大眾運輸工具不戴口罩，致染疫人數漸增。

新冠ＸＢＢ疫苗全台接種率僅約12%，仍屬偏低，而上周接種2萬6000人次，比前一周3萬下降了13%。曾淑慧推測，不少民眾仍在觀望中，希望等待年底的新疫苗，但新的疫苗將於10月後開打，且要接種兩周後才會有保護力，現行ＸＢＢ疫苗對ＪＮ.1等變異株仍有保護力，應儘速接種。

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