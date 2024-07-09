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台灣團購夯品日本「三和玄米胚芽油」 檢出致癌風險物質

記者賴昀岫／台北即時報導
日本三和油脂株式会社「玄米胚芽油」，檢出縮水甘油脂肪酸酯1688μg／kg。(食藥署提供)
日本三和油脂株式会社「玄米胚芽油」，檢出縮水甘油脂肪酸酯1688μg／kg。(食藥署提供)

現代人講求養生，烹調會使用橄欖油或棕櫚油，台灣衛福部食藥署9日公布日本三和油脂株式会社「玄米胚芽油」，檢出有致癌疑慮與基因毒性的污染物，「縮水甘油脂肪酸酯」1688μg／kg，共8294.4公斤全數退運或銷毀，而這款產品不少團購主團購的夯品，提醒民眾留意。

食藥署副署長林金富說，食藥署今年元旦起在邊境，針對油脂進行檢驗，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，具有致癌性與基因毒性的縮水甘油脂肪酸酯（GEs），在市售供食用或作為食品加工原料的植物性食用油脂、魚油及海洋生物油脂，以縮水甘油/環氧丙醇計限量為1000μg／kg。

GEs經人體腸道水解成為縮水甘油，而根據國際癌症研究中心（IARC）資料，縮水甘油具有基因毒性，且致癌性達到2A，也就是對人體致癌的可能性較高。

林金富指出，品炘科技股份有限公司從日本山形輸入的「玄米胚芽油」，檢出縮水甘油脂肪酸酯1688μg／kg，製造廠為三和油脂株式会社，違規品項8294.4公斤全數退運或銷毀，針對該進口業者從日本輸入的同號列產品，邊境檢驗強度為20%至50％加強抽批；食藥署統計，近半年從日本輸入的油品有66批，累積1批不合格。

除了日本玄米油外，林金富說，井富油脂企業股份有限公司從阿拉伯聯合大公國輸入的「棕櫚油」，同樣未通過食品中污染物質及毒素衛生標準，檢出縮水甘油脂肪酸酯2634μg／kg，製造廠為EMIRATES REFINING COMPANY LTD，本次違規產品共40公斤全數退運或銷毀，對業者的檢驗強度邊境檢驗強度為20%至50％加強抽批；食藥署統計，近半年從該國輸入的同號列產品共1批，累積1批不合格。

食藥署公布的邊際不合格產品共12批，分別為越南冷凍綜合蔬菜、鮮榴槤；美國鮮檸檬；日本玄米胚芽油、碗含蓋容器具；中國盒子、大麥苗粉、花椒；印度綠茶；阿拉伯聯合大公國棕櫚油；美國櫻桃2批。

日本 致癌 越南

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