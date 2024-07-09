「植物診療師法」過初審 最快明年招人

「植物醫師法」先前因屆期不續審，加上醫師團體強烈反對「醫師」字樣，草案遲遲無法三讀，改名為「植物診療師法」後，草案昨8日經立法院經濟委員會初審通過。農業部 長陳駿季表示，法案三讀通過後，預估最快明年初招考，每年招考300名植物診療師。

立法院經濟委員會昨審查「植物診療師法草案」，經逐條審查及部分條文修正後，草案通過初審。陳駿季表示，農業部等待這個結果，至少等了8年，將採國家考試方式招考植物診療師，有農業相關科系大學畢業即可報考，預估一年招考300人、10年3千人。

陳駿季指出，這些人力未來投入農業後，面對氣候變遷 造成植物病蟲害相改變問題時，可讓農民更了解植物生長狀況，也能更精準用藥，使食品安全更有保障。

陳駿季指出，待草案通過後，將與考試院積極訂定科目、應考要件及資格等實施細則，並與縣市政府、地方農業及組織宣傳，也會鼓勵學生報考，預估最快明年初招考。目前各學校都有系所成立相關學系，協助學生取得應考資格，但目前沒有公費診療師的考量，而薪水部分也將有更仔細的評估。

陳駿季說，據了解，現在有很多學生願意前往偏鄉，農業部也會考 慮城鄉差距，提供誘因讓植物診療師更願意前往偏鄉服務。

另外，立委陳亭妃主張裁罰標準應統一由主管機關農業部訂定，以免各地縣市政府裁罰標準不一，農業部同意後，並寫入附帶決議。