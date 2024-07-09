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桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

記者侯俐安／台北9日電
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

台灣桃園機場正在興建的第3航廈，目標2027年完工啟用，未來機場間的交通連接從現行軌道系統改為自駕電動巴士。去年底成運汽車以17億得標，未料才半年就大幅撤換負責自駕系統的分包商理立公司，改由工研院取代。由於理立、工研院設計的系統截然不同，不僅可能延燒為重大糾紛，此案牽動各方利益與政商關係，若卡關將影響未來華航、長榮、星宇航空轉機接駁。

過去1、2航廈之間的航廈電車為軌道系統，但因每年維修費用近億元，桃園機場公司前年底拍板改採自駕電動公車。成運汽車去年底以17億4540萬元(約5366萬美元，以下同)得標，勝過另外兩家開出17億4550萬元的勤崴科技、華電聯網。

由於桃機要求自動駕駛，成運找來理立系統公司當分包商，成運打造電動巴士、理立負責自駕系統。另有台灣京3公司負責號誌控制、台數科集團下的台灣佳光電訊負責通訊系統、Nokia負責5G專網等。

成運汽車總經理吳忠錫表示，成運得標後，國內外自駕車公司都來簡報，直到工研院簡報後，發現工研院既有技術又有實績。他證實，近期決定由工研院取代理立公司，號誌、通訊、5G等團隊也將有異動。更換是依工程會「採購契約要項」，若採更優方案可變更廠商。

理立執行長李佳儒表示，此案投標前，理立和成運開了9個月的會備標，理立負責車輛巡航管理、自動操作、監控系統，評選當天他還簡報了大半，2月19日更簽了分包協議書，若要換成工研院，等於整套做法都要換掉。

外交部長林佳龍早在交通部長任內時就曾宣布組「自駕國家隊」，對照如今桃園機場第三航廈自駕電動巴士17億標案，電動巴士大廠撤換自駕系統包商，一起廠商糾紛掀出各方系統南轅北轍、法源空白，根源來自政商急著創新，卻未顧及現實，桃機貿然開標案，如將國家門面當兒戲，國家隊也再次淪為口號。

根據記者取得桃機當初開的需求書，內容要求車輛／車站、車道交叉信號等皆應有聯鎖系統，並需符合自動控制及雙備援系統。由於理立採「類捷運」系統，依大眾捷運法比照輕軌認證，具上述聯鎖系統；工研院過去推動公路無人駕駛，兩者作法不同，若與甲方需求不同，將會引發重大糾紛。

行政院公共工程委員會表示，原則上成運公司得標後不得變更此分包廠商「理立公司」；但若有特殊情形必須變更者，須具有「不低於」原分包廠商之資格，並經機關同意後才能變更；桃機公司表示，成運若要更換專業分包商，應提出變更必要性，「必須非常審慎」。成運強調，工研院實績都符合需求。

自駕車 5G 捷運

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