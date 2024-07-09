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省利息卻付更高房價 新青安挨批「新青年安非他命」

記者呂俊儀／台北9日電
政府去年推出「新青安」貸款方案，減輕年輕人買房負擔。(記者杜建重／攝影)
政府去年推出「新青安」貸款方案，減輕年輕人買房負擔。(記者杜建重／攝影)

財政部要求八大公股行庫嚴查新青安貸款可能的弊端，但外界質疑聲浪並未因此停歇。房產趨勢專家李同榮分析，新青安有三種人受益，包括建商餘屋出清、售屋者多賺10%利益、買來轉租的投資客，但也有一種人深受其害，就是年輕人。

新青安去年8月1日上路，到5月底累計核貸5萬7980戶，核貸金額約4281億元，每個月以近500億元持續遞增，助燃房市啟動另一波甩尾行情；加上今年股市發燒不熄，成屋房價漲幅已達約10%，李同榮說，這些超漲的幅度都要購屋者埋單。

李同榮指出，新青安專案有如新青年安非他命，不自量力的年輕人將浸淫在5年寬限期的甜頭，踏入可能成為房奴的噩夢，而真正剛需自住的年輕人為了3年不到10萬元的利息補貼，卻被超漲10%的房價被迫多付出50萬以上的代價，虧的還是真正自住剛需的年輕人。

至於暫時沒有能力購屋的年輕人，對高漲的房價更是只能望屋興嘆。因此無論是自不量力投入新青安的年輕人，或是有能力投入新青安的剛需自住的年輕人，抑或是暫時沒能力購屋的年輕人，幾乎都成為新青安的受害人。

他表示，新青安雖立意良善，卻也引來三成以上假性需求介入，推升房價，使房市邁入高風險情況，雖財政部宣稱只發現1700戶疑似轉租的問題戶，但隱藏在租賃黑市中，最少有五倍之多無法稽查，加上人頭戶稽查不容易，非自住用途的假性需求數量絕對超過兩萬戶，這對市場機制將造成扭曲變形的惡果。

李同榮分析，真正因新青安受益的有三種人，第一是建商餘屋趁勢出清，前年下半年到去年前三季預售市場累積近十萬戶以上的餘屋，無論完工與否，都在近一年趁著房市甩尾行情而順利出脫，建商利用新案促銷低自備款拉高行情，同時也順勢掩護舊案餘屋在比價優勢中出清。

第二是售屋者，因為近一年房價漲幅達10%，因此，房子晚賣一年就多賺10%的超額利潤，在2021年房地合一2.0的重稅上路兩年後出售的買方，須繳的35%稅金，大半已由購屋者間接埋單。

第三則是轉租者，無論是否人頭戶，轉租者不但坐收貸款補助優惠，又可以五年寬限拉高槓桿，以租金繳息綽綽有餘，5年後獲利出脫還可避開房地合一2.0重稅，同時可以公益房東之名免除囤房稅，再獲裝潢補助與所得稅減免，可謂一舉三得。

房價 貸款 財政部

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